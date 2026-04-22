Усиление ПВО: Бельгия выкупит для Украины партию мощных зенитных установок Gepard

Бельгия официально подтвердила решение выкупить 15 зенитных самоходных установок Gepard для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает La Libre со ссылкой на L’Echo, которые направили соответствующий запрос в офис министра обороны Тео Франкена.

Как говорится в материале, эта мера реализуется в рамках масштабного плана военной помощи на сумму один миллиард евро, который был принят в начале апреля.

По имеющимся данным, военную технику приобретут у частной компании OIP, которая является дочерним предприятием израильской Elbit Systems.

Перед отправкой в Украину бельгийская фирма полностью отремонтирует все машины, чтобы они были готовы к боевым задачам.

По информации издания, эти установки ранее находились на вооружении бельгийской армии, однако их списали в 2000-х годах. Впоследствии бронетехнику выкупила компания Sabiex, которую позже поглотила OIP.

На данный момент официальные лица не разглашают точную стоимость выкупа и ремонта техники. Всего в свое время бельгийские вооруженные силы имели в своем распоряжении 54 единицы таких зенитных комплексов, отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что Германия является крупнейшим поставщиком военного вооружения для Украины. В 2026 году страна передаст еще немало. В частности, продолжится поставка зенитных систем Skyranger 35 на шасси Leopard 1, которая началась еще в ноябре.

Что касается ракет для борьбы с воздушными целями, то Германия обещала передать большое количество AIM-9 из собственных запасов. Они должны обеспечить возможности истребителей F-16 и ЗРК FrankenSAM.

Упоминаются также профинансированные украинские 2С22 "Богдана", на 200 которых на шасси Zetros немцы выделили 750 миллионов евро. Предполагается, что, учитывая высокие темпы производства, скорее всего, их поступление состоится именно в 2026 году. Вероятно, тогда же будет продолжаться и передача тысячи заказанных грузовиков Zetros.

