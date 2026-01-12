Украина получит новейшие немецкие БМП: в Rheinmetall раскрыли сроки

Контракт был заключен в декабре 2025 года, а финансирование первого этапа в несколько десятков миллионов евро полностью взяло на себя правительство Германии.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall официально подтвердил начало поставок новейших боевых машин пехоты Lynx KF41 для Сил обороны, сообщает официальный сайт компании. Отмечается, что Украина должна получить первые машины уже в начале 2026 года.

"Мы благодарны за доверие, которое Украина нам оказала. Также хотели бы поблагодарить правительство Германии за поддержку. Этот заказ является фундаментальным успехом, который подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", - отметил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Эти БМП имеют двухместную башню Lance и специализированное оснащение, разработанное с учетом опыта боевых действий в Украине.

Отмечается, что KF41 успешно прошли серию испытаний, в ходе которых подтвердили характеристики высокой защищенности и огневой мощи.

В будущем планируется не только закупка большего количества единиц, но и локализация производства Lynx непосредственно на украинских мощностях.

В рамках сотрудничества с компанией Rheinmetall немецкий производитель согласился на вариант локализации производства этих машин на территории Украины. По словам гендиректора корпорации, локализация производства возможна только при заказе 200–300 единиц.

Оружие для Украины

Как сообщалось в конце прошлого года, Латвия намерена передать Украине новую партию бронетранспортеров Patria 6x6 в количестве 21 единица. Вооруженные силы Украины также получат запасные части и специальные ремонтные инструменты для бронетранспортеров, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

"Передача бронетранспортеров латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности латвийских бронированных машин в реальных боевых условиях", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В Минобороны Латвии добавили, что для ВСУ передадут запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров. Также Латвия предоставит мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

