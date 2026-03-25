Поставки крылатых ракет Taurus Украине не имеют смысла, - Мерц

Также Мерц объяснил свои предвыборные призывы к передаче Украине дальнобойных ракет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас нет смысла в поставках крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, Украина уже добилась значительного технологического прогресса, пишет n-tv.

"Сегодня Украина располагает собственными системами дальнего радиуса действия, которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые мы могли бы поставить", - сказал Мерц во время выступления в Бундестаге.

Канцлер Германии подчеркнул, что сегодня Украина достигла значительного прогресса в области вооружений по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной войны.

Кроме того, Мерц объяснил свои предвыборные призывы к передаче Украине дальнобойных ракет. По его словам, раньше он предполагал, что Бундесвер имеет достаточно ракет Taurus, которые можно было бы передать украинцам.

Германия заказала ракеты TAURUS NEO на более чем €2 млрд

Ранее стало известно, что Германия заключила контракт на развертывание производства крылатых ракет TAURUS NEO. Компания TAURUS Systems получила заказ на подготовку производственной линии для серийного выпуска новых ракет.

По оценкам, Германия планирует закупить до 600 крылатых ракет TAURUS NEO общей стоимостью около 2,1 млрд евро.

