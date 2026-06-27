В 7 раз дешевле Patriot: Украина готовит дешевый прорыв в сфере ПВО, - СМИ

Украинская компания Fire Point запускает проект противоракетной обороны Freyja, который может оказаться в несколько раз дешевле ракет Patriot.

Украинская компания Fire Point, один из крупнейших производителей ударных беспилотников в Украине, объявила о выходе в сферу противоракетной обороны. Новое направление предусматривает создание системы Freyja, которая, по заявлениям разработчиков, может стоить примерно в семь раз дешевле, чем американские ракеты Patriot.

Об этом сообщает Defense News со ссылкой на подписанный меморандум между Fire Point и немецкой компанией Hensoldt, заключенный на оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже.

Ключевым элементом новой системы станет перехватчик FP-7.X, стоимость которого оценивается примерно в 700 тысяч долларов за выстрел.

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Для сравнения: ракеты Patriot PAC-3 стоят более 5 миллионов долларов за единицу, а для поражения одной баллистической цели часто требуется несколько перехватчиков.

Таким образом, Freyja позиционируется как более доступная альтернатива для массированной противоракетной обороны в условиях истощения запасов в странах НАТО.

От ударных дронов до щита Европы

Fire Point ранее была известна как производитель ударных дронов FP-1, которые, по оценкам, обеспечивают значительную долю глубоких ударов по территории России.

Теперь компания переходит в сегмент обороны, создавая систему, призванную защищать от баллистических ракет.

"Украина уже не только получатель помощи, но и поставщик решений в сфере безопасности для Европы", – заявил соучредитель компании Денис Штилерман.

Как работает новая система

Freyja объединяет несколько ключевых компонентов:

радар Hensoldt TRML-4D с технологией AESA;

центр управления Kongsberg Fire Distribution Center;

перехватчик FP-7.X с инфракрасной системой наведения;

интеграцию через стандарт связи НАТО Link 16.

Радар способен одновременно отслеживать до 1500 целей, а система управления позволяет объединять данные из различных источников в режиме реального времени.

Снижение стоимости объясняется несколькими факторами:

использование композитных материалов вместо металла;

упрощенная конструкция пускового механизма;

масштабное производство (до трёх ракет в день в перспективе);

переосмысленная архитектура наведения и электроники.

В проект уже вовлечены или рассматриваются радары Hensoldt, системы управления Kongsberg, датчики и системы слежения Thales и Leonardo. Вероятно сотрудничество с MBDA по разработке ракет.

Фактически формируется многонациональная система ПВО нового поколения, сочетающая украинский боевой опыт и европейские технологии.

Дефицит Patriot – последние новости

В странах НАТО фиксируется сокращение запасов ракет Patriot, тогда как их производство не успевает за темпами расхода в войнах в Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее президент Владимир Зеленский несколько раз призывал своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство ракет для Patriot. По словам украинского президента, для этого у Киева уже есть все необходимое, и остаётся только одобрение Вашингтона.

Параллельно с этим Украина активно работает с европейскими партнерами над созданием совместной противоракетной системы. Ранее Киев подписал соответствующее соглашение с Берлином, которое стороны назвали первым шагом к созданию такой системы ПВО.

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