Минус носитель 'Калибров': Зеленский заявил о поражении ещё одного российского корабля

Также были поражены сторожевой катер и танкер теневого нефтяного флота.

Силы обороны Украины уничтожили в порту Приморск еще один российский ракетный корабль "Каракурт" – носитель "Калибров". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

"Генерал-майор Евгений Хмара (и. о. главы СБУ, – ред.) доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!" – отметил глава государства.

По его словам, кроме ракетного корабля, также поражен сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

"Значительные повреждения нанесены также и инфраструктуре нефтеналивного порта. Каждый такой наш результат ограничивает российский военный потенциал. Одобрил Службе безопасности Украины и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Мол, затягивание войны приведет только к расширению масштабов украинских оборонительных операций.

Другие успешные украинские удары по РФ

Как писал УНИАН, 3 мая Зеленский сообщал, что ВСУ поразили два танкера РФ в Новороссийске. Эти танкеры активно использовались для перевозки нефти. Он поблагодарил начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и ВМС Украины – за удачные результаты.

А в ночь на 30 апреля ВМС Украины поразили катера РФ, охранявшие Керченский мост. Речь идет о патрульном сторожевом катере ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионном катере "Грачонок". По информации ВМС, в результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери.

В ночь на 28 апреля бойцы ССО нанесли удар по базе в Крыму, где хранились ОТРК "Искандер". Россияне прятали технику на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты. Как подчеркнули в ССО, "поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность".

