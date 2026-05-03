США продлили срок службы своего старейшего десантного корабля, и на это есть причины

ВМС США объявили о продлении срока службы своего старейшего действующего десантного корабля USS Wasp (LHD-1) на пять лет. Как пишет Forbes, по другим кораблям этого класса может быть принято аналогичное решение. USS Wasp был введен в строй в 1989 году, и пятилетнее продление срока службы может позволить авианосцу оставаться на службе до 2034 года.

В настоящее время на службе находятся семь из восьми десантных кораблей класса "Wasp", а USS Bonhomme Richard (LHD-6) был выведен из эксплуатации после серьезных повреждений в результате пожара в июле 2020 года.

Корабли планировали вывести из эксплуатации

Согласно текущим планам, устаревающие корабли класса "Wasp" должны заменить десантные корабли-доки класса "America", однако сроки их ввода в эксплуатацию отодвигаются. USS Bougainville (LHA-8) сейчас находится на стадии дооборудования, но будет введен в строй не раньше следующего года, с задержкой с августа 2026 года; а ввод в строй USS Fallujah (LHA-9) запланирован не ранее 2031 года, что уже на год позже первоначального плана.

В результате из-за таких задержек ВМС США теперь вынуждены продлевать срок службы кораблей Wasp, которые они планировали вывести из эксплуатации всего несколько лет назад.

У трех кораблей класса Wasp уже были значительные проблемы. Так, USS Boxer (LHD-4) как минимум с 2022 года имеет трудности с инженерным отделом и силовыми установками. Проблема была настолько серьёзной, что в 2024 году LHD-4 был вынужден вернуться в порт всего через 10 дней после начала развертывания из-за неисправностей руля и инженерных систем.

Альтернатива авианосцам

Одна из причин продления срока службы состоит в том, что ВМС США испытывают нехватку атомных супер-авианосцев, готовых к развертыванию в горячих точках мира, и десантные корабли типа LHA/LHD все чаще используются для восполнения этого дефицита.

В марте передовой десантный корабль класса "Америка" ВМС США USS Tripoli (LHA-7) был направлен на Ближний Восток для поддержки операции "Эпическая ярость". Также в январе десантный корабль класса "Wasp" USS Iwo Jima (LHD-7) участвовал в транспортировке свергнутого венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Нью-Йорк.

Плавучая военная база

Длина нынешнего действующего USS Wasp составляет 846 футов (258 метров), а ширина – 104 фута (31 метр). Он, по сути, представляет собой плавучую военную базу, оборудованную шестью грузовыми лифтами для перемещения материалов и припасов из грузовых трюмов, а также двумя лифтами для самолетов. Помимо экипажа из примерно 1075 моряков, LHD может перевозить от 1600 до 1900 военнослужащих и их снаряжение.

Десантные корабли типа LHD могут нести три десантных катера на воздушной подушке, дюжину механизированных десантных катеров или до сорока десантных машин. На полетной палубе расположены девять вертолетных площадок.

USS Wasp может развернуть почти всю боевую силу экспедиционного подразделения морской пехоты США и высадить его на вражеской территории с помощью вертолетов или десантных катеров.

Ранее сообщалось. что США продлили срок службы своего старейшего авианосца "Нимиц" до марта 2027 года.

