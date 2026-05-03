Рост цен на удобрения становится предвестником мирового голода, - СМИ

Трудности с покупкой удобрений сейчас ведут к значительным последствиям, которые мир ощутит уже в 2027 году.

На прошлой неделе из-за войны в Иране цены на нефть взлетели до четырехлетнего максимума. Но фермеры с большим вниманием следят за ценами на удобрения, которые выросли примерно на 50 процентов. Как пишет The Times, подорожание удобрений станет проблемой не только для фермеров.

Фермеры, с которыми поговорили корреспонденты, считают, что инфляционное воздействие затрат в пищевой промышленности будет ощущаться еще в течение следующего года-полутора.

Кризис в мировом секторе удобрений спровоцирован войной с Ираном и последовавшей за ним блокадой Ормузского пролива. "Пока мир сосредоточен на нефти, тихо тикает бомба замедленного действия, которая в лучшем случае приведет к росту цен на продовольствие, а в худшем – может вызвать голод и социальные волнения", - пишут авторы.

Они поясняют, в чем важность удобрений. Дело в том, что до половины мирового производства продовольствия зависит от искусственных азотных удобрений. Их получают путем соединения азота из воздуха с водородом из природного газа для получения аммиака. В свою очередь, аммиак соединяют либо с азотной кислотой, либо с углекислым газом для получения аммиачной селитры или карбамида.

При этом 34 процента мирового объема карбамида проходит через Ормузский пролив. Его производят в Бахрейне, Иране, Катаре, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, почти четверть объема аммиака перевозится через те же самые воды, а также 20 процентов мирового объема сжиженного природного газа – важного продукта, позволяющего производить удобрения в других частях планеты.

По словам генерального секретаря Международной торговой палаты (ICC) Джона Дентона, пока все думают о нефти и газе, но на самом деле "удобрения станут причиной наибольших человеческих страданий".

К слову, именно ICC курировала Черноморскую зерновую инициативу, направленную на обеспечение экспорта зерна из Украины в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас организация вместе с ООН работает над созданием безопасного коридора, который позволит возобновить поставки удобрений через пролив, независимо от того, будет ли заключено перемирие.

Дентон предупредил, что последствия блокады станут заметны примерно через три месяца. "Пока не все видят, к каким гуманитарным последствиям это приведет. Но мировые лидеры заявляют, что война с Ираном уже привела к потере 20 миллиардов порций еды в неделю", - сказал он.

Разница в ценах на топливо и зерно

Договориться о создании коридора для транспортировки удобрений через Ормузский пролив будет сложнее, чем четыре года назад договориться о поставках продовольствия из Украины. Дентон пояснил, что в 2022 году можно было заключить сделку: если россияне обеспечат безопасный проход продовольствия из Украины через Черное море, Кремль получит возможность экспортировать свои удобрения. На этот раз геополитическая обстановка более раздробленная.

Есть еще одно ключевое отличие от 2022 года, которое делает эту ситуацию более болезненной. Четыре года назад цены как на зерно, так и на удобрения резко выросли. Ситуация была далека от идеальной, но для земледельцев существовала естественная страховка. Однако в этом году цены на удобрения взлетели, в то время как цены на зерно выросли лишь незначительно. Это связано с наличием значительных запасов зерна после двух лет урожайных сезонов.

Эксперты отметили, что такое различие в динамике цен на удобрения и зерно имеет решающее значение для фермеров, особенно в Африке, где у них нет денег на покупку удобрений. В развитых странах теоретически фермеры способны покрыть возросшие расходы на удобрения, но при нынешних ценах на зерно прибыль недостаточна, чтобы оправдать рост цен на удобрения.

То, что сейчас происходит с ценами на удобрения, окажет огромное влияние на урожай 2027 года. Вероятно, фермеры предпочтут сеять менее урожайные "весенние" культуры, которые требуют меньше удобрений, поскольку находятся в земле в течение более короткого периода.

Ситуация в Европе

Зависимость от стран Персидского залива в поставках удобрений вызывает вопрос: почему не были предприняты шаги по "прибрежному" производству и приближению его к дому?

"Проблема заключается в том, что производство удобрений, как правило, тесно связано с наличием дешевого природного газа. А природный газ в Европе, в частности, стал настолько дорогим, что его добыча – а также производство широкого спектра химических веществ – финансово невыгодна", - пояснили авторы.

Удар по животноводству

Также последствия подорожания удобрений ощущают животноводы. Обычно они заранее закупают удобрения, чтобы увеличить производство силоса, который используется в качестве корма для животных.

При этом цена на удобрения меняется ежедневно, более того, наблюдаются проблемы с доставкой. И поскольку фермеры не могут вовремя внести удобрения в почву, урожайность кормов снижается.

Напомним, что по данным ООН продовольственная ситуация в мире ухудшается. Сильнее всего она сказывается на бедных странах, зависимых от импорта. Речь идет о крупнонаселенных странах Африки, а также Афганистан и Йемен.

Кроме того, из-за роста цен на топливо и удобрения фермеры были вынуждены засеять меньше площадей, чем хотели. Это отразится на ценах на будущие урожаи.

По словам экспертов, в Украине также наблюдается ограничение на импорт аммиачной селитры. Из-за этого снижается доходность фермерских хозяйств, особенно небольших. В совокупности с другими проблемами, связанными с погодными условиями, все это может привести к подорожанию продуктов.

