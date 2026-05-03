Вблизи Антоновского моста украинские морпехи взяли в плен российских десантников

По словам защитников, россияне сделали правильный выбор.

Воины 34-й отдельной бригады морской пехоты взяли в плен российских десантников в районе Дач возле Антоновского моста на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Украинским защитникам удалось захватить четырех оккупантов из 331-го и 217-го полков 98-й парашютно-десантной дивизии РФ, которых отправили на штурм.

"Они сделали правильный выбор между смертью и жизнью, сдавшись в плен воинам 34-й ОБрМП. Они, сложив оружие, действовали в соответствии с инструкцией, которую им передавали громкоговорители с наших дронов, и были эвакуированы на правый берег", - добавили в сообщении.

Как цитирует "Милитарный", один из российских пленных рассказал, что, несмотря на то, что во время переправы через реку Конку на остров, находящийся под контролем ВСУ, он потерял оружие, командование все равно приказало ему продолжать штурм "с лопаткой".

После того, как россияне сдались в плен, они еще несколько недель находились на украинских позициях, после чего их переправили через Днепр в Херсон.

"Каждому российскому солдату, который добровольно сложит оружие и сдастся в плен воинам 34-й ОБрМП, будет гарантирована сохранность жизни и здоровья. Морская пехота отвечает за свои слова, и главными свидетелями тому сегодня являются свежие пленные, которые преодолели этот путь между двумя берегами. Выбор за вами, россияне: жизнь, переход на сторону добра или жестокая смерть от наших дронов", - отметили в бригаде.

Как писал УНИАН, ранее двое украинских штурмовиков взяли в плен восьмерых российских оккупантов. Такое количество оккупантов удалось взять в плен благодаря слаженным и правильным действиям украинских защитников.

"Это реальный пример четкого взаимодействия разведки, командиров и стального характера бойцов батальона", - написал Первый отдельный штурмовой полк.

Также сообщалось, что в плен ВСУ сдались пятеро россиян, которых командиры бросили без еды и связи. Кроме того, украинским защитникам под Покровском удалось провести молниеносную контратаку.

"Отбили важный наблюдательный пункт, который враг удерживал в течение двух дней. Теперь мы снова "видим" передвижения оккупантов на несколько километров глубже в их тыл", - рассказали военные.

