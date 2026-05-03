Захватим немедленно: Трамп пригрозил отправить авианосец Abraham Lincoln на Кубу

Президент США считает, что такой сценарий приведет к тому, что Гавана испугается и сложит оружие.

Президент Дональд Трамп заявил, что США "почти мгновенно" захватят Кубу. Об этом он заявил во время выступления в Форум-клубе Палм-Бич во Флориде, сообщает FOX News.

"У Кубы проблемы. Сначала мы закончим одну (войну, – УНИАН). Я люблю доводить дело до конца", – сказал Трамп.

Также он упомянул об американском авианосце Abraham Lincoln, который в настоящее время выполняет задачи на Ближнем Востоке. Трамп раскритиковал "гипотетическую демонстрацию" американской силы.

"На обратном пути из Ирана у нас будет один из наших крупных, возможно крупнейший в мире, авианосец USS Abraham Lincoln. Мы пригласим его, остановимся примерно в 90 м от берега, и они скажут: "Спасибо, мы сдаемся", – заявил Трамп.

В то же время он не дал больше информации по этому поводу. Также Белый дом не ответил на запрос журналистов – речь шла о гипотетической идее или о реальных планах Вашингтона в регионе.

Угрозы Трампа в адрес Кубы: что известно

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об амбициях в отношении Кубы. В частности, в марте он говорил, что может сделать с островом " все, что захочет". Также Трамп выражал надежду, что ему "выпадет честь завоевать Кубу".

Издание Politico отмечало, что на фоне заявления Трампа о якобы "победе" над Ираном и завершении войны в регионе, в Белом доме рассматривают потенциальную возможность военной операции против Кубы. По данным журналистов, Вашингтон рассматривает различные варианты влияния на ситуацию на острове, включая "более жесткие меры".

