'Не один из нас': боец ВСУ две недели прожил в российском блиндаже, – The Guardian

Украинец по ошибке забежал в российский блиндаж после того, как его позицию уничтожили дроны.

Украинский боец две недели прожил в одном блиндаже с россиянином после того, как его позиция была уничтожена, а сам он получил ранение. Эту историю пересказывает британское издание The Guardian, с которым общался защитник.

Как рассказал Вадим Летунов, 34-летний одессит, россияне обстреливали его блиндаж по 6-7 часов ежедневно, используя дроны-камикадзе и минометы. В конце концов в конце февраля россиянам удалось разрушить укрытие, в котором находились Вадим и его напарник.

Вадиму повезло выжить, а вот его товарищ погиб. Летунов побежал в сторону других украинских позиций и вскоре заметил укрепленную позицию среди деревьев.

Видео дня

"Я зашел в блиндаж и увидел парня в форме, который целился в меня из автомата. Я сказал ему, что я из такой-то бригады и что меня разбомбили. Парень сказал: "Заходите". Ну, я зашел. А потом я услышал его акцент. Он был русским. Я сказал: "Ты не один из нас, верно? Пожалуйста, не убивайте меня", – вспоминает в разговоре с журналистами украинец.

Следующие две недели в этом блиндаже The Guardian описывает как "сюрреалистическую и поразительную историю", поскольку российским и украинским солдатам не часто приходится вести длительные разговоры.

Российский солдат по имени Никита приказал Летунову спуститься в крошечную подземную камеру и заверил, что не станет стрелять, поскольку тот безоружен. При этом россиянин указал украинцу на самодельный крест, сделанный из деревянных досок. На нем было написано "Спаси и сохрани".

Россиянин обещал отпустить украинца на следующее утро, но этого так и не произошло. Как рассказал журналистам 34-летний украинец, он быстро понял, что его единственный шанс выжить – манипулировать россиянином. Одессит немного разбирается в психологии, поэтому быстро обнаружил, что Никита до армии был наркоманом и мелким преступником, который ушел на фронт, чтобы освободиться из тюрьмы.

Россиянин заставил Летунова раздеться и обыскал его одежду, надеясь найти наркотики, поскольку полностью верил в российский пропагандистский миф о том, что все украинские военные сидят на наркотиках.

В последующие дни россиянин, бывший заключенный и наркоман, сидя в холодном блиндаже почти без еды, рассказывал украинскому пленнику о величии российской армии. При этом, по словам Вадима, Никита страдал от резких перепадов настроения.

"Он превращался в маньяка, приставлял пистолет к моему лбу и говорил: "Я сейчас тебя убью". Я начал молиться […], а потом наступила тишина. Я слышал, как он отложил пистолет в сторону. Он просто мгновенно передумал. Как это объяснить?" – вспоминает украинец.

Между тем командование 118-й бригады, в которой служил Летунов, считало его погибшим. Его матери и жене даже сообщили, что он, скорее всего, уже никогда не вернется домой.

Как пишет The Guardian, раз в день дрон Mavic доставлял в блиндаж 250 граммов пайка: в основном это были пачка каши, варенье и небольшая бутылка воды. Никита давал своему пленнику один кусочек шоколада в день и немного воды – в крышке от бутылки.

В конце концов россиянин начал жаловаться на свои плачевные условия: нехватку еды и необходимость собирать дождевую воду и "пить собственную мочу".

"Однажды утром он сказал мне: "Может, мне стоит сдаться тебе?". Я ответил: "Не нужно". Но я сказал ему, что условия [в украинском плену] хорошие: трехразовое питание, сигареты, Женевская конвенция", – рассказывает украинец.

Этот разговор повторился пять раз. И когда однажды в блиндаже окончательно закончилась вода, и Никита уже не выдерживал жажды, они отправились на поиски воды.

"Мы вышли в туман и услышали, как над нами гудит дрон. Это был украинский. Мы повесили табличку возле дерева. На ней был мой позывной – Картман – и номер бригады. Я встал на колени, показал на табличку и крикнул, что я украинец", – рассказывает Вадим.

Однако дронщики решили, что оба – россияне, и попытались атаковать их другим дроном – камикадзе. К счастью, тот разбился. Вторую попытку атаки успели отменить, когда командир Летунова узнал своего подчиненного.

Украинский дрон доставил этой необычной паре солдат немного еды, но на этом плен для украинца не закончился. Они еще некоторое время прожили в блиндаже, пока однажды рядом с этой позицией внезапно не появился украинский бронетранспортер.

"Я до последнего момента не верил, что мне удастся оттуда выбраться", – вспоминает украинец.

Так Вадим и Никита поменялись ролями, и уже россиянин оказался в украинском плену. Правда, условия пребывания российского пленника оказались гораздо лучше, чем те, в которых две недели пришлось пробыть украинцу.

За время пребывания в плену Летунов потерял палец на ноге из-за гангрены и сейчас передвигается на костылях. Сейчас он проходит лечение в реабилитационном центре в Одессе. Зато россиянина, очевидно, обменяют на кого-то из украинских пленников, после чего тот, скорее всего, быстро окажется на фронте снова.

Другие истории о пленных

Как писал УНИАН, в Сумской области бойцам ВСУ добровольно сдался раненый гражданин Беларуси, воевавший за Россию. Украинскому защитнику пришлось нести его на себе 10 километров по заминированным полям, так как пленника можно будет обменять на пленного украинца.

Также мы рассказывали о пленном россиянине, который на допросе продемонстрировал полное невежество, заявив, что Украина, очевидно, значительно больше РФ, раз так умело воюет.

Вас также могут заинтересовать новости: