На борту были пусковая установка и ракеты: ССО раскрыли подробности удара по носителю 'Калибров'

Кроме того, корабль был оснащён зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования.

Малый ракетный корабль "Каракурт", который ночью 3 мая был поражен силами обороны в порту Приморск в Ленинградской области РФ, имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. О подробностях операции рассказали в Силах специальных операций ВСУ.

"Подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ДПС. Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины", – говорится в сообщении.

Известно также, что корабль длиной 67 метров был оснащен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования.

Видео дня

"Предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море "Каракурт" именно должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников", - рассказали в ССО.

Там добавили, что пораженный нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть" является крупнейшим на Балтийском море. К нему сходятся все трубопроводы северо-запада РФ, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

"Поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности вести войну против Украины, а также обходить международные санкции и наполнять свой бюджет. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины", – отмечается в сообщении.

Поражение "Каракурта": что известно

Как сообщал УНИАН, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении еще одного российского корабля. Речь шла о судне "Каракурт", являющемся носителем ракет "Калибр". Как пояснил глава государства, это была совместная операция СБУ, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников.

По его словам, кроме ракетного корабля, также поражены сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Вас также могут заинтересовать новости: