Что делать, если украли телефон: инструкция для Android и iPhone

Существуют специальные приложения, с помощью которых можно найти утерянные устройства.

Потеря или кража мобильного телефона может серьезно вывести из себя, однако есть способы, с помощью которых устройство можно найти даже в выключенном состоянии. При этом издание Newsweek Romania рассказало, как найти выключенный или украденный телефон.

Как найти Android

По словам экспертов, для телефонов с операционной системой Android самым эффективным методом поиска является официальная служба Find My Device, доступная через аккаунт Google.

"Если телефон был подключен к учетной записи Google и у него была включена функция определения местоположения до того, как он пропал, устройство можно идентифицировать, зайдя на специальную платформу для определения местоположения. Там, после входа с помощью электронного адреса и пароля, связанных с учетной записью, пользователь может увидеть последнее зарегистрированное местонахождение телефона, пока тот был включен и подключен", - объясняет издание.

Во многих случаях система также предлагает важные дополнительные функции, а именно:

воспроизведение громкого звукового сигнала,

дистанционную блокировку телефона,

полное удаление данных для защиты личной информации.

"Если вы используете одну и ту же учетную запись Google на нескольких устройствах, вам нужно будет лишь выбрать пропавший телефон из списка устройств, связанных с этой учетной записью", - уточнили в материале.

Как найти iPhone, даже если он выключен

Для пользователей таких телефонов компания Apple рекомендует систему Find My - одно из самых современных решений для определения местонахождения. Если эта функция ранее была включена, телефон можно отследить с помощью другого устройства Apple или через учетную запись iCloud, где пользователь может увидеть местонахождение устройства на карте.

"Новые модели iPhone с последними версиями программного обеспечения могут передавать сигналы через Bluetooth даже после выключения телефона или когда батарея почти разряжена. Эта функция значительно увеличивает шансы на возвращение устройства, поскольку его можно продолжать обнаруживать в сети Apple в течение определенного времени", - объясняют в публикации.

В то же время на более старых моделях система покажет последнее известное местонахождение перед тем, как телефон выключили.

IMEI-код - последний выход, когда телефон невозможно найти

Когда поиск по GPS или онлайн-сервисам больше не работает, IMEI-код может стать незаменимым.

Отмечается, что IMEI - это уникальный идентификационный код телефона, который можно найти на коробке устройства, в счете или в документах о покупке. С помощью этого кода органы власти могут попросить оператора мобильной связи идентифицировать или заблокировать устройство в сети.

Для этого необходимо сообщить о краже или потере в полицию, предоставить доказательство того, что телефон принадлежит вам, и начать юридические процедуры. В некоторых случаях оператор может заблокировать телефон по коду IMEI, сделав его непригодным для использования теми, кто владеет им незаконно.

"Однако самым важным шагом остается профилактика: заранее включите службы локализации, запишите код IMEI и защитите устройство с помощью биометрической аутентификации и надежных паролей. В критический момент эти простые меры могут стать решающими в том, будет ли телефон потерян навсегда или его удастся быстро вернуть", - подытожило издание.

Другие советы экспертов

