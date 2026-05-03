Россияне хотят скопировать украинское ноу-хау с летающими 'авианосцами', – СМИ

Эксперты напоминают, что россияне постоянно копируют украинские изобретения.

Российские пропагандистские ресурсы начали обсуждать возможность создания летающих носителей для зенитных дронов по образцу украинского решения с самолетом Ан-28. Об этом пишет издание Defense Express.

Авторы публикации отмечают, что Украина первой в мире продемонстрировала использование легкого транспортного самолета в качестве платформы для запуска дронов-перехватчиков в реальных боевых условиях.

После появления информации об использовании Ан-28 в качестве носителя зенитных дронов российские Telegram-каналы и пропагандистские СМИ начали продвигать идею создания аналогичных платформ для армии РФ.

Издание отмечает, что одним из главных кандидатов в РФ на эту роль называют знаменитый "кукурузник" Ан-2. По словам экспертов, в России есть сотни старых самолетов, которым нет особого применения, тогда как использование новых самолетов этого класса обойдется значительно дороже.

"Ан-2 – один из наиболее вероятных кандидатов в носители зенитных дронов, чтобы охотиться за украинскими FP-1, "Лютыми" и другими "дипстрайками", – пишет Defense Express.

Помимо Ан-2, россияне все же рассматривают возможность адаптации других самолетов – в частности реактивного Як-40, легкого Л-410 и Ил-114. Автор материала отмечает, что некоторые из этих проектов уже ранее обсуждались в контексте проблем российского гражданского авиастроения.

Эксперты убеждены, что в случае успешного применения украинской концепции летающего "авианосца" Россия попытается быстро внедрить аналогичное решение для собственной армии, как она уже неоднократно копировала другие украинские ноу-хау.

"В последнее время у врага возникает все больше проблем с отражением дроновых атак наших Сил обороны, учитывая наращивание производства дальнобойных ударных дронов в Украине", – говорят аналитики.

В то же время они напоминают, что россиянам понадобилось около года, чтобы скопировать украинские зенитные дроны.

