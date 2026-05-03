США становятся настойчивее в попытках вырвать Кавказ из российского влияния, - Вloomberg

Борьба за влияние на энерергетику и торговые пути на Южном Кавказе обострилась после начала войны в Иране.

Европейские саммиты, площадкой для которых становится Армения, указывают на обострение борьбы за влияние России и США на Кавказе. Как пишет Вloomberg, соперничества между крупные державами идет за господство в сфере энергетики и торговых путей.

Отмечается, что войны на Ближнем Востоке и в Украине усиливают значение Кавказа, поскольку пути на север и юг ограничены конфликтами, санкциями и геополитическими противоречиями.

"Россия долгое время доминировала в регионе, но столкнулась с конкуренцией со стороны США, Турции, Европейского союза и Китая", - говорится в статье.

Авторы привели мнение аналитика Кейт Маллинсон, партнера PRISM Strategic Intelligence в Лондоне, которая считает, что США проявляют беспрецедентный интерес к Южному Кавказу и что она "навсегда подорвал интересы Кремля в Азербайджане и Армении". По ее мнению, США содействуют экономической интеграции стран Южного Кавказа" и расширению этих связей на Турцию и Центральную Азию.

В понедельник в Ереване начнется заседание Европейского политического сообщества. А на следующий день состоится первый саммит Европейского союза с Арменией, целью которого является укрепление двусторонних связей. В прошлом году правительство в Ереване объявило о намерении добиваться членства в ЕС. По словам источника издания, ЕС планирует заключить с Арменией соглашение о партнерстве в сфере транспортной инфраструктуры, которое может включать в себя пакет финансирования в размере до 2,5 миллиардов евро.

"Цель состоит в поддержке транспортных, энергетических и цифровых связей по мере открытия региональных границ после мирного соглашения Армении с Азербайджаном и потепления отношений с соседней Турцией. По словам источника, это помогает сплотить регион так же, как сотрудничество в угольной и сталелитейной отраслях в Европе", - пишут авторы.

Блок также намерен активизировать сотрудничество в сфере безопасности с Арменией, в том числе путем создания новой гражданской миссии для консультирования по вопросам противодействия кибератакам и дезинформации.

Развитие экономических отношений

США тем временем поддерживают транспортный коридор, планируя партнерство с Арменией на управление железнодорожным и автомобильным маршрутом через юг страны. Это соглашение говорит о долгосрочной заинтересованности США в регионе. Соглашение также распространяется на развитие нефте- и газопроводов и волоконно-оптических сетей для цифровой инфраструктуры.

"Глобальные потрясения, вызванные сбоями в торговле через Персидский залив из-за войны в Иране, усиливают его стратегическое значение", - отметили авторы.

Издание отметило, что Турция близка к открытию границы с Арменией, которая остается закрытой с 1993 года. Государства уже установили дипломатические отношения, хотя между ними нет авиасообщения.

"Армения сближается с ЕС и США, несмотря на то, что является членом таможенной зоны Евразийского экономического союза, которую возглавляет РФ. Кроме того, на территории страны расположена единственная российская военная база на Южном Кавказе", - напомнили журналисты, напомнив о недовольстве российского диктатора Владимира Путина. Тот в апреле напомнил премьеру Армении Николу Пашиняну о зависимости Еревана от российского газа.

Остатки российского влияния

Авторы напомнили, как застопорилось продвижение Грузии в ЕС застопорилась после сближения правительства с Россией.

Тем временем "доминирование Москвы на Кавказе подрывается из-за войны на Украине, которая истощает ее возможности по выделению ресурсов в регионе". Но при этом издание привело слова аналитика Натии Сескурии о том, что хотя Трамп создал стимулы для стран Центральной Азии и Южного Кавказа искать альтернативных экономических партнеров, но российское влияние на Кавказе все еще сильно и "рано говорить о том, что Трамп одерживает убедительную победу, а Путин – убедительное поражение" на Кавказе.

Напомним, что в долгосрочной перспективе война в Иране представляет большую угрозу для глобальных амбиций России, поскольку разрушает ее партнерские сети. А сохранение иранского режима дало бы России шанс сохранить плацдарм на Ближнем Востоке.

По мнению экспертов, война в Иране поставила Украину на карту Ближнего Востока, когда страны Персидского залива обратились к Украине за поддержкой. Украина установила отношения с Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ, предложив украинские технологии дронов в обмен на дипломатическую поддержку и соглашения в энергетической сфере.

