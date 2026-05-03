Кабмин поставил нереалистичный план по защите электроподстанций, – народный депутат

Украине важно не обманывать саму себя, отметил народный депутат.

Правительство представило нереалистичный план строительства защитных сооружений вокруг энергоподстанций в Украине. Выполнить все работы в запланированные сроки невозможно. Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

"Важно не обманывать самих себя, устанавливать какие-то нереалистичные сроки выполнения задачи. Вчера у нас было совещание с правительством, и мы говорили о том, что сегодня в "Планах устойчивости" предусмотрена защита подстанций 110 квт. Это подстанции, принадлежащие "Укрэнерго". По всей стране значительное количество таких подстанций. Но сейчас правительство ставит задачи перед заказчиками, ОГА, Службой восстановления с нереалистичными сроками – до 1 сентября защитить", – сказал Нагорняк.

Он подчеркнул, что реализовать эти планы до 1 сентября в Украине невозможно.

"Реально оптимистично, если будет четкий контроль, до 25 декабря – 1 января. Это при условии своевременного финансирования и контроля. А обманывать себя, что мы сделаем это до 1 сентября – этого не будет. Важно в этот пузырь лжи не погрузиться и не погрузить страну", – добавил Нагорняк.

Защита энергетики: что известно

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что одной из задач его ведомства на этот год является защита энергетических объектов. Он тогда отмечал, что речь идет о "защите второго уровня". Она будет заключаться в обустройстве укрытий или заглублении объектов под землю с бетонированием.

По словам Шмыгаля, это должно обеспечить не только защиту от ударных дронов, но и противоракетную защиту ключевой инфраструктуры.

