Погода еще сто раз изменится: синоптик Диденко рассказала о погоде на ближайшие дни

Украинцев согреют "роскошные +23...+27 градусов", погода будет солнечной, но это продлится недолго.

Погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится лишь до середины следующей недели.

Такой прогноз сделала на странице в соцсети синоптик Наталья Диденко. "Погода, конечно, еще сто раз будет меняться, потому что май – не июль, но пока прогнозирую только завтра и первую половину недели", – написала она.

Видео дня

Так, по ее прогнозу, украинцев в ближайшие дни согреют "роскошные +23...+27 градусов", погода будет солнечной.

По данным Диденко, 4 мая погоду в Украине будет определять антициклон, будет сухо и солнечно, только в Крыму и Приазовье немного облачно.

Температура воздуха ночью составит +5...+11 градусов, только на востоке и северо-востоке еще будет прохладно +1...-6 градусов.

В течение дня 4 мая будет +19...+24 градуса, на западе и севере +23...+26 градусов, в Крыму и Приазовье холоднее всего: +9...+14 градусов.

В Киеве в понедельник будет солнечно, "практически штиль и +25 градусов".

В целом, по прогнозу Диденко, первая половина недели будет очень теплой и преимущественно солнечной. Кратковременные дожди и грозы вероятны 6, 7 и 8 мая в западных областях.

Погода в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, ранее Диденко заявила, что потепление в Украине продлится не менее недели. Температура постепенно повысится до 17-24 градусов тепла

Нынешний апрель в Украине был холодным и ветреным, и май, по прогнозам синоптиков, также будет несколько холоднее обычного.

Вас также могут заинтересовать новости: