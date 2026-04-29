Удар по хранилищу с 'Искандерами': эксперты объяснили, как ССО смогли пробить толстый бетон

В Defense Express считают, что эта атака "достаточно показательна с точки зрения новых возможностей украинской армии".

Результативный украинский удар по базе с ОТРК "Искандер" вблизи поселка Овражки в Крыму стал возможен благодаря увеличению боевых частей на украинских дронах типа middle strike. Об этом пишут эксперты Defense Express.

По их словам, успешная дронная атака Сил специальных операций ВСУ по месту базирования российских оперативно-тактических комплексов "Искандер" "достаточно показательна с точки зрения новых возможностей украинской армии".

В Defense Express пояснили, что во время удара, нанесенного в ночь на 28 апреля, пусковые установки находились в укрытиях от советских баллистических ракет средней дальности Р-5, и эти укрытия нужно было пробить для достижения соответствующего результата.

"Очевидно, именно этот аспект представлял основную сложность в этом ударе, поскольку место дислокации пусковых установок было известно значительно раньше... Пуски вражеских ракет с этой локации подпольщики Движения сопротивления фиксировали неоднократно. Но его атака могла не осуществиться из-за отсутствия соответствующих средств", – отметили аналитики.

В статье говорится, что пораженный объект – позиции бывшего 2-го дивизиона 84-го ракетного полка советской армии – был вооружен баллистическими ракетами средней дальности Р-5 с ядерными боевыми частями. Чтобы найти необходимое место для ОТРК "Искандер", россияне использовали именно эти укрытия.

"Для понимания масштаба: размеры большого укрытия составляют около 45х27 метров, меньшего – 25х18 метров. И стандартное советское арочное укрытие имеет толщину бетона 40-60 см и дополнительный слой грунта сверху. Поэтому пробить такую защиту действительно трудно, особенно когда речь идет о боевых частях, установленных на дронах", – отметили эксперты.

Но, по их оценке, "судя по кадрам, нанести ущерб объектам, а главное тому, что находилось внутри, все-таки удалось":

"И это стало возможным за счет более крупных боевых частей, которые начали устанавливать на украинские дроны типа middle strike. В частности, судя по интерфейсу, был использован FP-2, который имеет 105-кг боевую часть. При этом в Fire Point анонсировали планы по ее увеличению до 150 кг путем переноса топливных баков в крыло".

В то же время, как отметили аналитики, "пробивание препятствий требует не столько веса боевой части, сколько энергии, которая обеспечивается скоростью и специальной сверхпрочной конструкцией корпуса соответствующей формы". За счет этого, утверждают они, даже 129-килограммовая высокоточная бомба GBU-39 SDB может пробить один метр бетона.

"В то же время в случае, когда невозможно придать боевой части соответствующую скорость за счет сброса с большой высоты, возможно, используется специальная тандемная боевая часть типа BROACH, состоящая из ведущего кумулятивного заряда, который проделывает отверстие в препятствии, куда уже влетает основная боевая часть. Такая боевая часть установлена на крылатых ракетах Storm Shadow / SCALP", – добавили в Defense Express.

Удар по базе "Искандеров" в Крыму

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 28 апреля бойцы ССО с помощью беспилотников подразделений Middle-strike нанесли удар по базе "Искандеров" в Крыму. Отмечалось, что скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты. Как подчеркнули в ССО, "поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность".

Вас также могут заинтересовать новости: