Россия и Китай 'улыбаются': ВМС США остались без своего мощнейшего подводного оружия

Американский флот оказался в критической ситуации из-за роковой ошибки прошлого.

На сегодня ВМС США имеют только одну боеспособную подводную лодку класса Seawolf – и это совсем не тот корабль, который нужен для реального боя, пишет 19FortyFive.

Как отмечается, два других судна этого сверхмощного класса на годы застряли в ремонтных доках, оставляя огромный пробел в обороне Тихого океана.

"Мы совершили ошибку, которую никогда не сможем исправить. Нам следовало строить больше подводных лодок класса Seawolf. Мы платим за это, и пути назад нет", – цитирует издание бывшего инженера Electric Boat.

По данным СМИ:

USS Connecticut находится на ремонте уже более четырех лет после столкновения с подводной горой и вернется в строй не раньше конца 2026 года. USS Seawolf только что поступил на масштабную модернизацию, которая продлится до лета 2029 года.

Единственная доступная лодка – USS Jimmy Carter – является модифицированным "шпионом" для спецопераций, а не охотником за подводными лодками, как говорится в материале.

По имеющимся данным, эти подводные лодки создавались как ответ на советскую угрозу 80-х, когда шпионаж и закупка западных технологий позволили СССР сделать свои лодки типа "Акула" беспрецедентно тихими.

Seawolf должен был стать "чистым листом" и доминировать под водой. Как говорится в материале, эта лодка может погружаться на глубину до 2000–3000 футов благодаря сверхпрочной стали HY-100 и развивать скорость более 35 узлов, оставаясь почти бесшумной.

По мнению экспертов, даже более современные подводные лодки класса Virginia не могут полноценно заменить Seawolf. Они медленнее, менее вооружены (имеют 4 торпедных аппарата против 8 у "Волка") и не рассчитаны на экстремальные глубины. Между тем Китай стремительно наращивает свой флот типами 093B и 095, сокращая акустический разрыв. Как отмечается в статье, Пекин уже оперирует большим количеством подводных лодок в Тихом океане, чем США могут развернуть в регионе.

Вместо запланированных 29 лодок Seawolf ВМС получили лишь три из-за сокращения бюджетов после холодной войны. Теперь, как утверждает Казианис, Пентагон признает пробел и пытается создать следующее поколение SSN(X), однако их производство запланировано лишь на 2040-е годы. Китайские силы ждать не будут, а потерянное время невозможно вернуть ни за какие деньги.

Китай испытывает новые технологии

Ранее УНИАН писал, что Китай спустил на воду огромную полупогружную исследовательскую платформу, которую называют "плавучим островом". Она сможет работать на глубинах до 10 000 метров, автономно находиться в море несколько месяцев и вмещать до 238 человек. На борту будут лаборатории и оборудование для глубоководных исследований.

США насторожились не из-за самого "научного" статуса объекта, а из-за его потенциального двойного назначения: платформу могут использовать не только для океанографии и прогнозирования тайфунов, но и для картографирования морского дна, размещения подводных систем наблюдения и поддержки военно-морских операций, в частности подводного флота.

Вас также могут заинтересовать новости: