Антиправительственные силы Сужана 'засветили' китайскую ЗРК, которая может сбить самолет

Боевики в Судане получили по меньшей мере один зенитный ракетный комплекс FK-2000.

В суданских антиправительственных "Силах быстрого реагирования" (RSF) заметили зенитные ракетные комплексы FK-2000 китайского производства, написал военный обозреватель Rich Tedd на странице в сети X.

По крайней мере одну боевую машину зафиксировали в городе Ньяла, штат Южный Дарфур. Как пишет военный портал "Милитарный", в прошлом году Объединенные Арабские Эмираты передали два комплекса FK-2000 группировке RSF транзитом через территорию Чада.

FK-2000 – не единственный китайский зенитный ракетный комплекс, который оказался в распоряжении RSF. В октябре 2025 года сообщалось о наличии у боевиков ЗРК малого радиуса действия FB-10A, который, по данным открытых источников, также был доставлен в Судан через Чад.

Видео дня

Чем отличается FK-2000

Аналитики напомнили, что зенитный ракетный комплекс FK-2000 состоит из самоходной зенитно-ракетной установки на колесном шасси формулы 8×8, оснащенной беспилотной боевой башней. Комплекс способен поражать самолеты на дальностях от 1,2 до 25 км, а крылатые ракеты – на расстоянии 1,2–10 км.

На башне размещено 12 зенитных управляемых ракет с независимым механизмом подъема.

Ближнюю противовоздушную оборону обеспечивают две 30-мм шестиствольные пушки типа Gatling с регулируемыми углами подъема.

В верхней задней части башни установлена поисковая радиолокационная станция, тогда как радар целеуказания размещен в передней части.

Кроме того, комплекс оснащен оптико-электронной системой с инфракрасным каналом, которая используется для сопровождения целей в качестве вспомогательного средства управления огнем.

Использование комплексов

При этом боевое применение FK-2000 и FB-10A уже состоялось. В ноябре прошлого года сообщалось, что транспортный самолет Ил-76 правительственных сил Судана был сбит именно с помощью этого вооружения. Кроме того, известно об уничтожении двух ударных беспилотников Bayraktar Akinci в октябре 2025 года и в январе 2026 года. Их также могли перехватить с использованием ЗРК FK-2000.

Как хочет вооружаться Судан

Напомним, что в Судане продолжается затяжная гражданская война. Суданские вооруженные силы (SAF) уступают территорию и потеряли крупный город Эль-Фашер. Они пытаются купить истребители у России, чтобы остановить наступление Сил быстрого реагирования (RSF).

Вас также могут заинтересовать новости: