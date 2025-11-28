Названа еще одна страна, которая хочет приобрести российские 'Су'

Многоцелевые истребители Су-30 и Су-35 относят к поколению 4+.

Судан возобновил переговоры с Россией о приобретении истребителей Су-30 или Су-35 для противодействия продвижению Сил быстрого реагирования (RSF) и компенсации потерь боевых самолетов в начале гражданской войны. Об этом сообщает Army Recognition.

По мнению специалистов, переговоры связаны с длительными усилиями Москвы по обеспечению военно-морской базы в Красном море.

Ограниченный оборонный бюджет Судана и разрушенная войной экономика делают обычные закупки самолетов почти невозможными.

Это увеличивает вероятность того, что приобретение "Су" будет связано со значительными политическими уступками, которые выходят далеко за пределы конфликта.

Напомним, РФ не оставляет попыток получить военно-морскую базу в Судане, что является для нее особенно важным в свете шатких позиций в Сирии (последнее связано с падением режима Башара Асада).

Ранее Судан объявил, что договоренность по базе с Россией достигнута. Однако в ноябре СМИ сообщили, что РФ не сможет в ближайшее время открыть военно-морскую базу в Судане из-за продолжающейся в стране гражданской войны.

Напомним, что несмотря на давление Запада некоторые страны мира продолжают закупать российские вооружения, включая новые боевые самолеты.

Ранее сообщалось, что Москва якобы передала два истребителя Су-57 иностранному покупателю, что стало первым случаем отправки этого самолета для армии другой страны.

Напомним также, что в этом году в сеть выложили фото фронтового бомбардировщика Су-34 в необычном оранжевом камуфляже. По мнению специалистов, машина предназначена для Алжира.

