Сделка почти наверняка будет связана с геополитическим бартером с высокими ставками, ведь Россия ищет в регионе место под военную базу.

Суданские вооруженные силы (SAF) возобновили попытки приобрести современные российские истребители, чтобы остановить наступление Сил быстрого реагирования (RSF) в затяжной гражданской войне.

Как сообщает Military Africa, это стремление к высокопроизводительной авиации возобновилось после ряда наземных поражений, включая потерю города Эль-Фашер. Поэтому армия планирует обеспечить своим военным возможности дальнобойных ударов, которых им пока не хватает.

Однако, отмечает издание, Судан имеет разрушенную экономику и ограниченный оборонный бюджет, поэтому приобретение истребителей выглядит маловероятным без дополнительных условий.

"Любое такое приобретение почти наверняка связано с геополитическим бартером с высокими ставками: давним стремлением России иметь военно-морскую базу на Красном море", - говорится в статье.

Также отмечается, что сейчас ВВС Судана развернули свои истребители МиГ-29 для поддержки военных операций армии против RSF в нескольких частях страны.

SAF потеряли значительную часть авиации еще в начале войны в апреле 2023-го. Тогда RSF осуществили очень эффективные неожиданные атаки на ключевые авиабазы, в частности на Мерове. Тогда же было уничтожено или захвачено несколько истребителей МиГ-29.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября антиправительственные силы Судана заявили, что сбили военно-транспортный самолет Ил-76. Defence Blog писало, что самолет сбили именно RSF. Они заявили, что весь личный состав на борту погиб.

Ил-76 используется ВВС Судана для перемещения войск, оборудования и припасов между базами.

Издание Clash Report тогда отметило, что RSF использовали радиолокационную систему FK-2000 китайского производства для удара по самолету. Система, согласно публикации, была поставлена им Объединенными Арабскими Эмиратами.

