Китай переходит на строительство полностью атомных подводных лодок, - BI

Переход на атомные лодки повысит дальность действий и затруднит операции США в Тихом океане.

Руководитель разведки Военно-морских сил США контр-адмирал Майк Брукс заявил, что ВМС Китая (PLAN) осуществляют стратегический переход от дизель-электрических к полностью ядерным подводным лодкам. Это расширит дальность действий и продолжительность пребывания под водой китайских подводных сил, что может осложнить операции США и их союзников в Тихом океане и за его пределами, пишет Business Insider.

На сегодняшний день Китай имеет более 60 подводных лодок, из которых по меньшей мере 14 оснащены атомными двигателями, включая ударные и баллистические подводные лодки. Остальная часть флота – дизель-электрические лодки, которые останутся в составе сил, хотя доля атомных судов будет расти.

"PLAN осуществляет значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью ядерному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства", – отметил Брукс.

Видео дня

Американские прогнозы показывают, что к 2027 году флот Китая будет насчитывать примерно 70 подводных лодок, а к 2035 году – около 80, при этом половина из них будет ядерными.

Среди новых платформ – подводные лодки класса "Чжоу" для менее затратной эксплуатации, а также ударные подводные лодки типа 095 и баллистические типа 096. Тип 096 будет оснащен баллистическими ракетами JL-4 подводного запуска, способными поражать большие части США из защищенных вод.

Китай также модернизирует дизель-электрические подводные лодки класса "Юань" для повышения выносливости. Инвестиции в три верфи, модернизация инфраструктуры и технологическое усовершенствование ядерных двигателей позволяют ускорить строительство атомных подводных лодок.

По словам Брукса, эти изменения являются частью амбиций Китая по расширению военно-морского влияния за пределами Первой островной цепи и более широкого Индо-Тихоокеанского региона, потенциально до Северного Ледовитого и Атлантического океанов.

Кроме того, Китай создает сеть подводного наблюдения, включающую спутниковые буи, беспилотные подводные аппараты и гидролокаторы, для отслеживания иностранных подводных лодок и защиты собственного ядерного флота.

"Эти подводные лодки будут включать существенные достижения в конструкции ядерных реакторов, производительности датчиков, интеграции оружия и технологиях шумоподавления", – добавил Брукс.

Беспилотные летательные аппараты также остаются важной частью развития подводных сил Китая для ударных и наблюдательных миссий.

Оружие Китая - последние новости

Как сообщал УНИАН, американские разведывательные службы утверждают, что Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения и стремится кардинально модернизировать свой арсенал.

По данным источников, по меньшей мере одно секретное испытание состоялось в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нур, несмотря на самоустановленный мораторий на ядерные испытания с 1996 года.

Вас также могут заинтересовать новости: