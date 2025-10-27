Россияне потеряли ударный вертолет Ка-52 с экипажем

От украинских военных сообщений о ликвидации российского Ка-52 пока не поступало.

Российская армия потеряла очередной ударный вертолет Ка-52 на войне против Украины.

Об этом сообщил российский военный блогер Fighterbomber. По его словам, экипаж боевого вертолета погиб.

Других подробностей пока нет.

От украинских военных сообщений о ликвидации российского Ка-52 пока не поступало.

Вертолет Ка-52

Этот ударный вертолет предназначен для поражения бронетехники, воздушных и наземных целей, а также для разведки. Машина оснащена мощной броней, современной системой прицеливания и ракетным вооружением.

Несмотря на это Ка-52 остается уязвимым для украинских систем противовоздушной обороны и переносных зенитно-ракетных комплексов. С начала войны украинские военные не раз сбивали эти вертолеты. Всего с начала полномасштабного вторжения "минуснулось" 65 таких вертолетов.

11 октября стало известно, что оккупанты потеряли очередной вертолет Ка-52. Тогда российские пропагандисты заявляли, что падение вертолета не связано с боевыми действиями. Двое членов экипажа погибли и хотя их имен не называли, поговаривали, что они были достаточно опытными.

