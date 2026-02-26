Единственный в РФ завод оптоволокна остановил работу, а китайцы подставили Кремлю 'подножку'

Китайские поставщики с 2026 года подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза.

В России с мая 2025 года прекратил работу единственный в стране завод по производству оптического волокна, которое используется, в частности, в войне против Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам гендиректора ComNews Group Леонида Коника, поврежденное АО "Оптиковолоконные системы" в Саранске до сих пор не возобновило работу.

Производственные мощности предприятия составляли примерно 4 млн км оптоволокна в год, из которого два десятка российских кабельных заводов изготавливали оптоволоконные кабели. Теперь они на 100% зависят от поставок волокна из Китая. При этом китайцы с 2026 года подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза.

Видео дня

По данным Коника, в начале 2025 года волокно G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях, стоило в Китае 16 юаней (2,34 доллара) за 1 км. К концу года цена выросла до 25 юаней (3,65 доллара), а в январе 2026-го оно стоило уже 40 юаней (5,85 доллара).

Рост стоимости оптоволокна объясняют резким увеличением спроса. Как известно, и Россия, и Украина активно используют оптоволоконные кабели для дронов. Это делает беспилотники неуязвимыми для радиоэлектронных средств подавления.

В результате в прошлом году РФ потребляла 10,5% от мирового выпуска оптоволокна, хотя до этого показатель не превышал 1%. Таким образом, в абсолютном выражении Москва приобрела в прошлом году почти 60 млн км волокна.

В целом, по словам специалистов, в мире наблюдается дефицит оптоволокна из-за развития искусственного интеллекта и строительства инфраструктуры для него. По мнению экспертов, основной риск заключается не столько в цене, сколько в физической доступности объемов волокна.

Из-за роста закупочных цен поставщики уже перешли на полную предоплату. Как следствие, кабельные заводы не смогут удерживать цены на готовую продукцию и будут вынуждены их повысить.

Дроны на оптоволокне – главные новости

В прошлом году Россия удвоила производство FPV-дронов на оптоволокне. Москва наладила производство таких БПЛА как минимум в трех неназванных регионах. Генеральный директор Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев сообщал, что ежемесячно РФ производит более 50 тысяч таких дронов.

Украина также активно развивает это направление. В 2025 году бывший вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины (ныне – министр обороны) Михаил Федоров говорил, что украинские FPV-дроны на оптоволокне могут поражать цели на удвоенном расстоянии – поражение на глубине более 40 км становится для них нормой. Государственный деятель подчеркнул, что такие дроны обеспечивают преимущество в тех условиях, где обычные решения оказываются неэффективными.

Вас также могут заинтересовать новости: