Сколько баллистических ракет к 'Искандеру' Россия выпускает ежемесячно: данные разведки

Перечислены основные заводы-производители.

В настоящее время интенсивность применения противником баллистических и крылатых ракет ОТРК "Искандер" не снижается.

По оценке Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации находится до 200 баллистических ракет 9М723 и до 110 крылатых ракет 9М728/9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

Об этом говорится в ответе ГУР Минобороны Украины на запрос УНИАН относительно количества таких ракет у противника.

Видео дня

"Темпы производства военно-промышленного комплекса РФ, сохраняющиеся на уровне показателей прошлого года, позволяют поставлять примерно 60 баллистических ракет 9М723 и до 10 крылатых ракет 9М728/9M729 ежемесячно. Всего в 2026 году планируется поставить до 700 ракет 9М723 и до 100 ракет 9М728/9M729", – говорится в сообщении.

Ключевые производители ракет для ОТРК "Искандер-М" и их компонентов

В ГУР сообщили, что главный разработчик и производитель ОТРК "Искандер-М", а также основной поставщик баллистических ракет типа 9М723 – АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения".

АО "Воткинский завод" осуществляет окончательную сборку баллистических ракет типа 9М723.

АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" – главный разработчик и производитель крылатых ракет 9М728/9М729.

АО "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения имени В.В. Бахирева" – разработчик и производитель боевых частей для крылатых и баллистических ракет для ОТРК "Искандер-М".

Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" – разработчик и производитель бортовых систем и комплексов управления и навигации крылатых ракет 9М728/9М729.

Акционерное общество "ОДК-Сатурн" – производитель турбореактивных двухконтурных двигателей для крылатых ракет 9М728/9М729.

АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" – основной производитель твердотопливных двигателей для баллистических ракет.

АО "Завод имени Морозова" – производитель твердотопливных зарядов для ракетных двигателей баллистических ракет.

"Стоит отметить, что в настоящее время интенсивность применения противником баллистических и крылатых ракет ОТРК "Искандер" не снижается", – добавили в разведке.

Данные разведки о количестве ракет в РФ: другие новости

Как сообщал УНИАН, по оценке ГУР МО Украины, в настоящее время на вооружении ВС РФ находится до 120 ракет "Циркон". Производит эти ракеты АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в городе Реутов Московской области.

В 2026 году запланировано производство примерно 30 таких ракет.

В разведке отметили, что массовое применение "Цирконов" в последнее время объясняется стремлением противника поразить как можно больше объектов на территории Украины, поскольку эти гиперзвуковые ракеты являются сложными целями для ПВО Сил обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: