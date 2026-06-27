В Волгограде ракеты 'Фламинго' поразили завод по производству 'Искандеров' (видео)

В ночь на 27 июля российский Волгоград атаковали ракеты, жители сообщали о взрывах, а также пожаре после прилета.
По данным OSINT-аналитиков, был атакован завод "Титан-Баррикады" - одно из ключевых предприятий российского ВПК, которое выпускает российские ракетные установки "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".
При этом в соцсети публикуют видео пролета ракеты во время атаки. Как пишет ASTRA, скорее всего, удары наносились украинскими крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго".
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ночь на субботу украинские ракеты атаковали Волгоград, в результате чего было повреждено промышленное предприятие.
"Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших", - написал Бочаров.
Именно в этом районе и находится Титан-Баррикады".
Завод "Титан-Баррикады" – российское предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на артиллерийской и ракетной технике. Это одно из ключевых и самых засекреченных предприятий отечественного ОПК. Является производителем вооружений полного цикла от проектирования до крупносерийного производства.
Здесь создаются, испытываются и производятся пусковые грунтовые установки и агрегаты для стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Тополь-М" и "Сармата", а также самоходные пусковые установки оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". Кроме того, завод производит тяжелые артиллерийские системы крупного калибра, морские артиллерийские установки и береговые противокорабельные комплексы.
Атаки по России
22 июня в российском Воронеже прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины атаковали местный завод полупроводниковых приборов. Воронежский завод АО "ВЗПП-С" – одно из самых заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники.
А 25 июня Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе.