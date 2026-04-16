США начали развертывание гиперзвуковых систем со скоростью более 5 Махов

Министерство обороны США делает ставку на частный космос для ускорения разработки гиперзвукового оружия.

18 марта компания Rocket Lab объявила о контракте на сумму 190 миллионов долларов на запуск гиперзвуковых испытательных миссий для Министерства обороны США в течение следующих четырех лет.

Транспортное средство называется HASTE – сокращение от Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (Гиперзвуковой ускоритель для суборбитальных испытаний Electron). Оно берет за основу рабочую лошадку компании – ракету Electron, убирает детали, необходимые для выхода на орбиту, и перепрофилирует остальное, чтобы проноситься через верхние слои атмосферы со скоростью более 5 Махов, пишет The Daily Galaxy.

Контракт делает HASTE основной пусковой платформой для программы MACH-TB 2.0 (Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed – Межвидовой испытательный стенд для передовых гиперзвуковых возможностей).

Видео дня

Rocket Lab уже запускала HASTE семь раз с момента дебюта. Почти каждая миссия обслуживала заказчика из правительства США, и большинство деталей остаются засекреченными. Новое соглашение охватывает 20 целевых полетов и является крупнейшим разовым контрактом компании на запуск на сегодняшний день.

Разборка ракеты ради скорости, а не дальности

HASTE во многом заимствует конструкцию у Electron. Тот же углепластиковый композитный корпус. Те же двигатели Rutherford, напечатанные на 3D-принтере и работающие на жидком топливе. Что меняется, так это верхняя ступень, переработанная для того, чтобы забрасывать полезную нагрузку в гиперзвуковые полетные коридоры, а не на круговые парковочные орбиты.

Модификации позволяют HASTE нести до 700 килограммов, выполняя полеты по индивидуальным траекториям, подходящим для аэродинамических испытаний. Инженеры также могут устанавливать обтекатели большего размера, если полезная нагрузка требует дополнительного места. Запуски осуществляются с пускового комплекса №2 Rocket Lab на острове Уоллопс, штат Вирджиния, который является частью летного центра NASA Уоллопс.

Суборбитальный подход важен, так как традиционные гиперзвуковые испытания полагаются на перепрофилированное ракетное оборудование или крупные метеорологические ракеты. Оба варианта дефицитны. Оба дороги. HASTE предлагает меньшую и более частотную альтернативу, которая вписывается в существующую коммерческую пусковую деятельность.

Программа испытаний, создававшаяся годами

Программа MACH-TB не начиналась с Rocket Lab. Центр военно-морских исследований Crane (Naval Surface Warfare Center Crane) присудил первоначальный контракт на создание испытательного стенда компании Dynetics, дочерней структуре Leidos, еще в октябре 2022 года. Эта задача поручала Dynetics объединить коммерческих поставщиков пусковых услуг, национальные лаборатории и оборонных подрядчиков в единую скоординированную сеть.

На тот момент Dynetics назвала более 20 партнеров. В список вошли Kratos Defense, Stratolaunch, Сандийские национальные лаборатории, Окриджская национальная лаборатория и подразделение Rocket Lab National Security. Новое соглашение на 190 миллионов долларов повышает статус Rocket Lab от одного из многих партнеров до основного поставщика полетов по программе.

Испытательный стенд существует для обслуживания сразу нескольких родов войск. Проекты ВМС по конвенциональному быстрому удару (Conventional Prompt Strike), гиперзвуковое оружие большой дальности Сухопутных войск (Long Range Hypersonic Weapon), Агентство по противоракетной обороне и гиперзвуковые разработки ВВС – все они получают данные из полетов MACH-TB. Модульный экспериментальный планирующий блок позволяет разным командам устанавливать собственные датчики, материалы или летное оборудование без необходимости каждый раз перепроектировать весь аппарат.

Прямоточные двигатели и австралийский след

Работа Rocket Lab над гиперзвуком выходит за рамки MACH-TB. Отдел оборонных инноваций (Defense Innovation Unit) отдельно привлек компанию для своей программы испытаний гиперзвуковых и высокочастотных возможностей, известной как HyCAT. Эти усилия сосредоточены на полетах полезной нагрузки с прямоточными воздушно-реактивными двигателями (scramjet) на борту HASTE.

Одним из кандидатов на полет является аппарат от австралийской компании Hypersonix под названием DART AE. Аббревиатура расшифровывается как Additive Engineering – отсылка к методам аддитивного производства (3D-печать), использованным при строительстве. Прямоточные двигатели заглатывают воздух на гиперзвуковых скоростях вместо того, чтобы нести тяжелые баки с окислителем – конструкция, которая доказывает свою эффективность только в реальном полете. Партнерство с Отделом оборонных инноваций позволяет любой организации Министерства обороны заказывать запуски HASTE через онлайн-каталог подразделения.

Агентство по противоракетной обороне также завершило исследование совместно с Rocket Lab для оценки полетов собственных конфигураций полезной нагрузки на HASTE. Эта работа закладывает основу для потенциальных будущих полетов в поддержку целей противоракетной обороны, хотя о дополнительных контрактах объявлено не было.

Двадцать полетов за четыре года

Общий манифест запусков Rocket Lab теперь превышает 70 миссий, включая как орбитальные, так и суборбитальные полеты. Компания запустила три ракеты Electron в первые три месяца 2026 года. Миссия HASTE с полезной нагрузкой DART AE стартовала 25 февраля.

Гиперзвуковые аппараты создают проблемы для перехвата, которых нет у более медленных целей. Скорости выше 5 Махов сокращают время принятия решений для защитников, одновременно усложняя отслеживание и наведение. Увеличение частоты летных испытаний Министерством обороны отражает стремление к развертыванию оперативного оружия, способного непредсказуемо маневрировать на таких скоростях.

