На юге россияне почти утратили шанс на успешные инфильтрации, - военный ВСУ

Оккупантов, которым удается проникать, наши военные уничтожают.

Активизация работы мидл- и дипстрайков, которые проникают в дальний тыл российских оккупантов, влияет на способность врага продвигаться. Об этом в эфире канала "Киев 24 " заявил начальник штаба 433-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Автоном".

Он отметил, что Силы обороны Украины дают отпор врагу и в Запорожской, и в Днепропетровской областях.

"Усилилась работа средних и глубоких ударов, которые проникают в дальний тыл врага и, соответственно, выводят из строя его энергетические системы и системы снабжения топливом. Это ресурсы, и это влияет на их потенциальную способность продвигаться дальше", – сказал военнослужащий.

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Автоном также рассказал, что свою тактику враг не изменил, в частности из-за ограниченной возможности использовать технику, которая максимально быстро уничтожается украинскими силами.

"Продолжают проникать отдельные группы – по 3–4, до 5–6 военнослужащих противника. Но они тоже уничтожаются. Единственная их возможность – это проникнуть в защищенное укрытие и оставаться там", – сказал он и добавил, что там враг все равно будет уничтожен.

Кроме того, Автоном подчеркнул, что у врага сейчас "почти нет шансов, даже используя летний период, зелень, насаждения".

"У них почти не происходит успешных инфильтраций", – подчеркнул начальник штаба.

Российская мобилизация

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что Россия готовит на осень мобилизацию от 500 тысяч человек.

По его словам, часть из них планируют бросить в бой в первые две недели для "заделывания дыр на востоке", а остальных будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта.

Коваленко подчеркнул, что осень и зима у нас будут очень насыщенными, и "придется выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства".

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