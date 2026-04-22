США хотят получить огромный флот самых тяжеловооруженных истребителей в мире

Общее количество самолетов F-15EX Eagle II, закупленных для ВВС США, может составить около 270 единиц.

В проекте оборонного бюджета на 2027 финансовый год ВВС США просят выделить средства на закупку24 истребителей Boeing F-15EX Eagle II, а в целом хотят увеличить количество запланированных к закупке F-15EX со 129 до 267. Об этом сообщает Breaking Defense.

Также ВВС планируют приобрести в 2027 финансовом году 38 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II пятого поколения.

Таким образом, ВВС США могут рассчитывать на активное производство как минимум двух типов истребителей в ближайшем будущем – F-35 и F-15EX.

Видео дня

Столкнувшись с бюджетными ограничениями, ВВС США на протяжении многих лет пытаются найти баланс между финансированием обслуживания старых машин и инвестициями в новейшие системы. Единственным выходом из этой ситуации специалисты видят значительно больший объем финансирования.

Общий бюджет ВВС США на 2027 финансовый год может увеличиться примерно на 25% и достичь 267,7 млрд долларов. Расходы на закупки могут вырасти на 30%, а финансирование исследований и разработок – на 27%.

Долгое время США формировали свои Военно-воздушные силы, делая ставку преимущественно на одну основную платформу – F-35A Lightning II, которая рассматривалась как замена для F-16 Fighting Falcon и A-10 Thunderbolt II.

Однако новые вызовы заставили пересмотреть подход к закупкам. В результате было решено параллельно инвестировать и в самолеты четвертого поколения, в частности F-15EX Eagle II.

Справка УНИАН. F-15EX Eagle II может нести рекордное количество ракет – до 22 ракет "воздух-воздух". Это делает его самым тяжеловооруженным истребителем в мире. В режиме "летающего арсенала" общая масса боевой нагрузки самолета может составлять более 13 тонн.

Среди вооружения F-15EX – ракеты AIM-9X Sidewinder для ближнего воздушного боя и AIM-120 AMRAAM для поражения целей на средней и большой дистанции. Большой боекомплект позволяет самолету одновременно противодействовать нескольким целям, обеспечивая США существенное преимущество в воздухе.

Для поражения наземных целей F-15EX может применять крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM.

Они обеспечивают высокую точность поражения удаленных объектов без необходимости входить в зоны повышенной опасности. Подобно другим американским самолетам, F-15EX также может применять недорогие управляемые авиабомбы JDAM, которые используют для наведения GPS.

Военно-воздушные силы США – другие новости

В ближайшие годы США планировали вывести из состава своих ВВС штурмовики A-10 Thunderbolt II, однако теперь их эксплуатацию решено продлить как минимум до 2030 года.

Официальные причины отсрочки вывода этих самолетов из эксплуатации не разглашаются. По оценкам специалистов, на решение о продлении их службы могли повлиять актуальные конфликты на Ближнем Востоке, в частности обострение ситуации вокруг Ирана.

Напомним, ранее американцы продемонстрировали, как A-10 может перехватывать "Шахеды". Особое внимание специалистов привлекло оснащение самолета противотанковыми ракетами AGM-65 Maverick, которые традиционно применяются для поражения наземных целей.

