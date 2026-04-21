JAS 39 Gripen перехватили российские Ту-22М3 над Балтийским морем

Два российских самолета Ту-22М3 и пара Су-35С совершали полет вблизи шведского воздушного пространства.

Шведские и датские истребители перехватили российские бомбардировщики-ракетные носители Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35С. Соответствующие фото обнародовали Военно-воздушные силы Швеции.

"Шведские истребители сегодня перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 над Балтийским морем. Бомбардировщики сопровождали два российских истребителя, а перехват был скоординирован с союзниками по НАТО", – говорится в сообщении.

Как пишет портал"Милитарный", истребители JAS 39 Gripen перехватили в районе острова Готланд два российских Ту-22М3 и пару Су-35С, которые совершали полет вблизи шведского воздушного пространства.

Когда российская авиагруппа приблизилась к району острова Борнхольм и датскому воздушному пространству, ее сопровождение взяли на себя датские истребители F-35A.

Российские бомбардировщики ранее уже выполняли подобные полеты вблизи Швеции, в частности в ноябре прошлого года. Тогда они вылетели с авиабазы "Оленья" на Кольском полуострове и находились в воздухе около пяти часов.

"Вероятно, и на этот раз вылет был осуществлен с той же базы. Во время другой подобной миссии в начале этого года тяжелые бомбардировщики совершили полет над Финским заливом в Балтийском море. Та операция была сложнее и включала дозаправку в воздухе", – предполагают эксперты.

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, наша страна рассчитывает, что украинские пилоты уже в этом году начнут обучение и тренировки на самолетах Gripen.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Швеция является одной из пяти стран, которые сделали наибольшие вложения в поддержку Вооруженных сил Украины и поддержку украинцев. По его словам, на 2026 год Швеция выделила четыре миллиарда на поддержку.

