Илья Ведмеденко

Стало известно, что на решение о продлении срока службы боевых машин повлияла война в Иране.

В ближайшие годы США собирались вывести из эксплуатации свои штурмовики A-10 Thunderbolt II, однако теперь срок их службы решили продлить как минимум до 2030 года. Об этом со ссылкой на Офис секретаря ВВС США сообщает Defense Express.

Официальные причины отсрочки вывода из эксплуатации пока не разглашаются. По мнению специалистов, на решение о продлении службы боевых машин повлияла война в Иране.

Дело в том, что эти самолеты активно использовались, в частности, для охоты на БПЛА и морские дроны. Кроме того, штурмовики принимали активное участие в операциях по поддержке, включая эвакуацию сбитого пилота F-15, пишет СМИ.

Видео дня

В итоге штурмовик вновь подтвердил свою эффективность, в частности как охотник за дронами благодаря своей пушке и возможности нести значительное количество ракет APKWS. Таким образом, в отличие от современных истребителей, A-10 является относительно недорогим и практичным решением для поля боя.

Эксперты отмечают, что будущее Thunderbolt II все равно предрешено, ведь для самолетов нет достаточного количества запчастей.

Defense Express напоминает, что хотя изначально ВВС США планировали списать A-10 уже в 2026 году, Конгресс заблокировал это решение и обязал подготовить план их постепенного вывода из эксплуатации в 2027–2029 годах.

Таким образом, фактическим ориентировочным сроком завершения службы этих самолетов был определен 2029 год.

Реклама

В этом контексте продление срока службы на один год может выглядеть как своеобразный компромисс в пользу законодателей, дополнительно подкрепленный опытом применения в операциях против Ирана.

A-10 Thunderbolt II – другие новости

Ранее стало известно, что во время боевых действий против Ирана США потеряли один из своих A-10 Thunderbolt II. Инцидент произошел на фоне серии потерь американской авиации в регионе.

Отмечалось, что самолет мог быть поражен иранской системой противовоздушной обороны. Пилоту удалось катапультироваться, после чего его эвакуировали.

А еще раньше американцы показали, как A-10 охотится на "Шахеды". Особое внимание привлекает наличие противотанковых ракет AGM-65 Maverick, которые обычно используются для поражения наземных целей.

