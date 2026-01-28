Страны Запада мало что могут предложить Украине по подготовке операторов БПЛА, - BI

В Украине есть немало школ, где готовят операторов дронов, их инструкторы постоянно бывают на передовой, чтобы следить за изменениями.

Украинские школы беспилотников утверждают, что западные вооруженные силы мало что могут им предложить в плане подготовки операторов дронов для борьбы с Россией, пишет Business Insider.

Издание отмечает, что западные армии разбираются в войне, тактике и боевой мощи, но Украина имеет значительный опыт в новых элементах современной войны с использованием беспилотников, который она приобрела за годы тяжелых боев.

Россия в войне против Украины использует больше различных типов дронов, чем в любом другом конфликте в истории. В статье подчеркивается, что дроны играют ключевую роль в выживании Украины, поскольку на них приходится значительная часть атак.

В то же время, как говорится в статье, хотя беспилотники и не являются новинкой для западных вооруженных сил, они никогда не использовались и не адаптировались в таких масштабах и с такой скоростью.

Украина столкнулась с ситуацией, когда нужно либо приспособиться, либо погибнуть, и она пишет свои уроки.

Указывается, что в Украине есть множество школ, где учат управлять беспилотниками. Эти заведения разработали учебные программы, чтобы сделать операторов страны максимально эффективными.

Издание поделилось, что представители трех таких школ рассказали, что их уроки базируются исключительно на украинском опыте.

"На сегодняшний день мы не получаем от наших союзников никакой особенно полезной информации об использовании дронов, кроме обучения на оборудовании, которое они предоставляют", - рассказал один из них.

По словам инструкторов, из-за стремительного темпа Украина часто имеет больше возможностей делиться опытом, чем получать его.

"В этом смысле на данный момент именно мы можем делиться с ними ценной информацией, а не наши иностранные партнеры с нами", - рассказала директор по развитию бизнеса Dronarium Academy Анастасия Собгова.

Как указывается в публикации, украинские военные на протяжении всей войны проходили западное обучение, которое получило неоднозначные отзывы. Объясняется, что некоторые элементы были хорошо восприняты, а другие были признаны непригодными для того типа боевых действий, с которыми сейчас сталкивается Украина.

Они добавили, что боевые тактики могут устареть всего за несколько недель, и война с применением беспилотников не является исключением.

Генеральный директор американского подразделения компании DroneShield Мэт МакКранн, которая производит системы противодействия дронам для США и Европы, недавно рассказал изданию, что скорость изменений на поле боя изменила циклы разработки оружия с месяцев и лет на недели.

Издание поделилось, что школы дронов в Украине следят за изменениями и для этого отправляют на передовую своих инструкторов. Также они постоянно поддерживают контакт с выпускниками программы и другими солдатами, которые присылают новости с поля боя, а также тестируют новые технологии.

Многие западные вооруженные силы, включая США, признают, что отстают в сфере ведения войны с помощью дронов и что их тактика нуждается в обновлении. Украина в этой сфере может оказывать помощь странам-партнерам в ответ на поддержку обороны.

Как указывается в материале, Вооруженные силы Запада и НАТО внимательно следят за войной, поскольку опасаются, что Россия представляет угрозу и для стран Европы. Они считают, что дроны будут играть важную роль в любом более масштабном конфликте.

Украина уже пообещала помочь Польше с подготовкой к ведению войны с использованием беспилотников, также уже прошли обучение несколько операторов беспилотников Норвегии.

При этом, по данным издания, в Данию были отправлены украинские специалисты, которые участвовали в учениях по противодействию беспилотникам. Кроме того, Великобритания возглавляет международную инициативу по обучению украинских военных, известную как "Операция Интерфлекс".

Украинские солдаты часто прибывают с большим практическим опытом использования беспилотников, чем их инструкторы.

Примечательно, что, по мнению издания, дроны, возможно, не будут играть такую же доминирующую роль в войне НАТО против России, как в Украине. Отчасти это потому, что западные вооруженные силы обладают возможностями, которых нет у Украины, но они больше не рассматриваются как нишевый инструмент.

"Опыт Украины привел к осознанию, что эта технология вполне может стать будущим военного дела", - подчеркнуло издание в статье.

министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских дронов спутниковыми системами и призвал быстро отреагировать на эту проблему. По его словам, санкционная блокировка "Старлинков" над Россией фактически привела не к ослаблению врага, а, наоборот, к его усилению. Отмечается, что "Италмасы" и "Герани" могут со всеми удобствами летать над украинской территорией, тогда как украинские дроны вынуждены работать с маяками, мобильными симками и т.д.

эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отметил, что за последние три месяца количество "Шахедов", летающих по Украине, медленно уменьшается, но улучшается качество этих ударных дронов. Романенко прогнозирует, что этот процесс будет продолжаться. По мнению эксперта, точность ударов "Шахедов" со Starlink абсолютно точно возрастет. Эксперт подчеркнул, что использование врагом "Шахедов" со Starlink увеличивает опасность для Украины, поэтому следует совершенствовать тактические приемы.

