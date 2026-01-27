Федоров сделал заявление о российских дронах на Starlink

Он отметил, что нужна быстрая реакция на эту проблему.

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских дронов спутниковыми системами Starlink.

Он подчеркнул необходимость быстрой реакции на эту проблему. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на слова министра во время мероприятия "Армия дронов – 2025".

"Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно очень быстро реагировать на это. И скорость нашей реакции, прогнозирование следующих случаев и реакция на потенциальные случаи должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблем для наших людей, для наших военных", – цитирует агентство Федорова.

По словам Федорова, работая над "математикой войны", необходимо "принимать быстрые решения и доводить их до конкретного результата".

"Шахиды" со Starlink

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что вражеские дроны со Starlink – это большая опасность. По его словам, нужно запретить роуминг "чужим" Starlink, которые залетают в нашу страну.

Он объяснил, что россияне могут в режиме онлайн управлять "Шахедами", любыми ударными БПЛА и долетать, куда хотят. До этого времени такие случаи фиксировались только на БПЛА "Молния".

"Флеш" подчеркнул, что беспилотник "Молния", управляемый человеком на "Старлинке", может лететь очень низко, избегать наших зенитных дронов, радаров и точно поражать цели, и это проблема.

