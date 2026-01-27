Федоров сделал заявление о российских дронах на Starlink

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских дронов спутниковыми системами Starlink.
Он подчеркнул необходимость быстрой реакции на эту проблему. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на слова министра во время мероприятия "Армия дронов – 2025".
"Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно очень быстро реагировать на это. И скорость нашей реакции, прогнозирование следующих случаев и реакция на потенциальные случаи должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблем для наших людей, для наших военных", – цитирует агентство Федорова.
По словам Федорова, работая над "математикой войны", необходимо "принимать быстрые решения и доводить их до конкретного результата".
"Шахиды" со Starlink
Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что вражеские дроны со Starlink – это большая опасность. По его словам, нужно запретить роуминг "чужим" Starlink, которые залетают в нашу страну.
Он объяснил, что россияне могут в режиме онлайн управлять "Шахедами", любыми ударными БПЛА и долетать, куда хотят. До этого времени такие случаи фиксировались только на БПЛА "Молния".
"Флеш" подчеркнул, что беспилотник "Молния", управляемый человеком на "Старлинке", может лететь очень низко, избегать наших зенитных дронов, радаров и точно поражать цели, и это проблема.