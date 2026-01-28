'Не всегда вина ПВО': 'Флэш' объяснил появление разведдронов над Киевом

Россияне устраивают такие полеты показательно, считает эксперт.

Россияне прибегают к хитростям, чтобы осуществлять "показательные" полеты своих разведывательных дронов над Киевом. Об этом заявил в своем Telegram советник министра обороны, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Буквально каждый день во всех публичных группах звучит вопрос: почему разведывательные дроны свободно долетают до Киева, а затем также улетают обратно. Друзья, это правильный вопрос", - написал он.

"Флэш" пообещал, что, как советник министра обороны, будет работать над этой проблемой совместно с новоназначенным заместителем командующего Воздушными силами ВСУ Павлом Елизаровым.

Видео дня

"Но скажу сразу, что сейчас это не всегда вина коллег из ПВО. Враг хитрый и использует нестандартные подходы для таких показательных полетов над столицей", - сказал Бескрестнов

Также он добавил, что ответ на хитрости врага будет "нестандартным и технологичным.

"На это мы имеем все полномочия от Министра обороны", - добавил "Флэш".

Российские дроны над Киевом

Как сообщалось, 26 января в небе над Киевом летали ударные БПЛА, которые собирали информацию. По словам офицера резерва Воздушных сил ВСУ, директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, это был ударный беспилотник. Но он использовался со Starlink, с камерами, которые позволяли ему собирать информацию.

По мнению Храпчинского, такие полеты делаются в частности для того, чтобы давить на украинское общество.

