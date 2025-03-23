Более привычные дроны на радиосвязи, кажется уже начинают отходить на второй план.

Дроны на оптоволокне будут только набирать значимость в ближайшее время, поскольку обычным беспилотникам на радиосвязи работать становится все труднее. Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал главный сержант взвода FPV-дронов Александр Солонько.

По его словам, обе стороны продолжают совершенствовать беспилотную технику, в частности расширяется спектр радиочастот, чтобы работать без помех от вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

"Все пытаются покрыть все диапазоны, которые возможны (...) Я считаю, что будет гонка за оптоволокном. То есть оно будет иметь большой вес. Россияне неплохо в этом развились. Все это, думаю, будет расширяться", - говорит военный.

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При этом Солонько не готов прогнозировать, каким будет будущее дронов на радиосвязи.

"С ним сейчас на Покровском направлении сложно работать. Противник постоянно пытается защитить свои пути сообщения, сектора, где у него происходит накопление ресурсов для дальнейших действий, от наших дронов в том числе. Они придумывают различные решения, совершенствуют тактику", - рассказывает боец.

По словам Солонько, одним из недостатков таких беспроводных беспилотников является возможность перехватить картинку с него и соответствующим образом отреагировать на его приближение. Проблемой также часто становится и "дружественный" РЭБ.

"Если плохо организовано применение РЭБа собственного, он мешает своим же работать. Для качественной работы РЭБа должно быть хорошее взаимодействие, координация", - пояснил военный.

Дроны на оптоволокне: последние новости

Как писал УНИАН, одним из немногих успехов России в войне дронов стало ее первенство в применении именно беспилотников на оптоволокне. Они в частности стали большой угрозой для украинской артиллерии, которая до сих пор чувствовала себя в относительной безопасности.

ВСУ тоже постепенно переходят на применение дронов на оптоволокне, но пока россияне держат здесь первенство. Впрочем беспилотники этого типа имеют свои недостатки. В частности они не столь маневренны, а оптоволокно легко рвется, и дрон превращается в кирпич.

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