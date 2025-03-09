Дроны на оптоволокне с одной стороны демонстрируют эффективность, с другой - сталкиваются с серьезной проблемой.

Хоть FPV-дроны на оптоволокне невозможно заглушить с помощью систем РЭБ, так как управляются они через провод, это может быть их главным недостатком, заявил замкомандира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш.

В частности, если оптоволоконный провод переламывается во время атаки на цель, дистанционную детонацию БПЛА провести уже не получится.

"Все маршруты логистики, которые используются против бронированной техники, там, ББМ, танков, соответственно все полностью поражаются FPV-дронами на оптоволокне", - отметил он в эфире "Армия TV".

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По словам Януша, благодаря правильной "обшивке" бронетехники (рыболовецкими или противокумулятивными сетками), не раз удавалось ловить FPV-дроны на оптоволокне. И именно из-за того, что в этот момент у оккупантов переламывался оптоволоконный провод, взрыва не происходило и техника возвращалась целой.

Только на одну поездку бронетехники приходится около 3-4 ударов БПЛА.

"А учитывая логистику не только одного батальона, но и бригады, то можете представить себе насыщенность ими", - подытожил военный.

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Ранее УНИАН сообщал, когда Украина выйдет на паритет с РФ в дронах на оптоволокне. Хоть сейчас оккупанты и опережают Украину в возможностях производить дроны на оптоволокне, но уже до конца этой весны все может измениться.

Кроме того, в Украине испытали новый модуль "Шелкопряд". Разработчикам удалось максимально упростить его, сделав не только удобным, но и эффективным в боевых условиях.

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