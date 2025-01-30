Оптоволокно делает дрон неуязвимым для РЭБ и незаметным для дрон-детекторов. "Птахи Мадяра" нашли решение обеим проблемам.

Беспилотники на оптоволокне стали новым этапом "войны дронов" в Украине. Однако постепенно для них находят противодействие. Командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал видео такого перехвата.

Как рассказывает сам комбриг, его подразделение начало использовать мобильную радарную систему для выявления вражеских беспилотников, которые управляются через оптоволоконный кабель. Дело в том, что связь через такой кабель не только защищает дрон от воздействия систем РЭБ, но и делает его "невидимым" для дрон-детекторов, которые ищут в радиоэфире сигналы БПЛА.

При таких обстоятельствах обнаружить дрон можно либо визуально, либо с помощью обычного радара, которым обнаруживают самолеты и ракеты. Миниатюрную версию такого радара и использовали "Птахи Мадяра".

На обнародованных "Мадяром" кадрах видно, как российский беспилотник-камикадзе, снаряженный кумулятивной противотанковой боеголовкой от ручного гранатомета (РПГ), летит на относительно низкой высоте над посадкой. Его догоняет украинский дрон-перехватчик, который подняли "по тревоге", когда мобильные радары обнаружили вражескую цель.

В аннотации к видео Бровди отмечает, что опыт его бригады нужно немедленно масштабировать на все войско.

"Армия должна оперативно и массово дооснаститься мобильными версиями РЛС каждые 2-4 км полосы фронта и расчетами обычных фпв-истребителей для уничтожения перехваченных мобильными РЛС-радарами вражеских фпв на оптоволокне", - написал он.

Хотя сам комбриг по очевидным причинам не уточняет, какую именно технику использует его подразделение для обнаружения вражеских дронов на оптоволокне, англоязычный военно-аналитический портал The War Zone предполагает, что это может быть микроволновая радарная система, которая хорошо подходит для обнаружения небольших и относительно медленных дронов. Но и радиус действия у таких радаров является небольшим, поэтому время на реагирование у операторов дронов-перехватчиков тоже будет минимальным.

"Однако, если такие радары будут вынесены как можно дальше вперед и с такой плотностью развертывания, за которую выступает Бровди, вероятность заметить приближающийся беспилотник, зафиксировать его и быстро развернуть БПЛА-перехватчик, то господство ударных беспилотников с оптико-волоконным управлением на украинском поле боя может быть значительно ограничено, если не полностью прекращено", - добавляет издание KyivPost.

Дроны на оптоволокне: последние новости

Как писал УНИАН, украинские технологические стартапы срочно ищут средства противодействия вражеским дронам на оптоволокне, которые невозможно заглушить РЭБом и еще труднее просто обнаружить. Некоторые предлагают использовать акустические и визуальные сигнатуры в сочетании с передовыми методами обработки данных для обнаружения этих дронов.

Одновременно Украина экспериментирует с собственными дронами на оптическом волокне. Недавно мы рассказывали, что украинские специалисты создали дрон на оптоволокне с дальностью более 41 километра.

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