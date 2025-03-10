Дроны на оптоволокне имеют меньшую дальность и маневренность.

Украинские бойцы используют на фронте дроны на оптоволокне, так же, как россияне, однако делают это не так массово из-за их значительных минусов. Об этом рассказал в интервью "Украинскому радио" командир экипажа беспилотных авиационных комплексов "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

Так, по словам бойца, однозначным большим минусом дронов на оптоволокне является то, что они менее маневренные и могут лететь на меньшую дистанцию. Также не каждый пилот обычного FPV-дрона может летать на FPV-дроне на оптоволокне, потому что с ним нужно гораздо осторожнее обращаться.

"В нем есть большое количество минусов: как минимум в такую прекрасную погоду, как сейчас, можно видеть отсвет нитей и соответственно можно найти место взлета самих пилотов. Конечно, пилоты российские от этого страдают и им это очень не нравится", - добавил боец.

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По его словам, сейчас Силы обороны Украины в качестве альтернативы используют низкочастотные дроны, которые не так легко посадить средствами РЭБ. Однако применяются и дроны на оптоволокне.

В то же время Отченаш отметил, что украинцы уже залетали на оптоволокне вглубь территории врага на 30-50 км.

"Как это делалось рассказывать не буду, но такие дистанции дают надежды, что даже если у противника будет большое количество дронов на оптоволокне, мы сможем использовать свои дроны значительно эффективнее и значительно глубже в тылу противника. Мы будем уничтожать логистику, а логистика сейчас - это основа, без логистики они ничего сделать не могут", - подчеркнул он.

Дроны на фронте - новости

Ранее Отченаш рассказал о проблемах в дронах с донаведением и ИИ. Он отметил, что минус таких дронов в том, что искусственный интеллект не идеально доработан, а БпЛА с донаведением очень часто сбивают из-за того, что они реагируют на очень много деталей.

Ранее заместитель командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш заявил, что у дронов на оптоволокне есть серьезный недостаток. По его словам, причина в том, что FPV-дроны на оптоволокне невозможно заглушить с помощью систем РЭБ.

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