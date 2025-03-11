Их невозможно заглушить.

Новейшие оптоволоконные беспилотники России - маленькие, маневренные и не поддающиеся глушению - стали критической угрозой для украинской артиллерии. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в руках опытных операторов они могут проникать в здания и блиндажи, в которых укрываются украинские машины, и уничтожать их

Так, на одном из видео российских источников запечатлен квадрокоптер с боеголовкой, который проникает в сарай, где была припаркована украинская колесная гаубица "Богдана". Дрон врезался в кабину гаубицы, вероятно, серьезно повредив ее.

Ранее артиллерия в сражениях действовала по принципу "стреляй и удирай" - несколько выстрелов, а затем быстрая смена позиции, чтобы усложнить ответную бомбардировку.. Однако последующее распространение дронов по обе стороны конфликта изменили эту пстратегию.

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"Всевидящие беспилотники-разведчики быстро обнаруживают любые транспортные средства, движущиеся на открытом пространстве. Новая привычка артиллеристов между огневыми миссиями — прятать свои гаубицы в тщательно замаскированных блиндажах или неприметных зданиях". – отмечает Акс.

Такие укрытия могут снизить риск от более крупных и менее маневренных беспилотников, которые не могут подобраться достаточно близко, чтобы обнаружить спрятанные орудия, и, даже в случае обнаружения не смогли бы протиснуться на укрытые позиции, чтобы нанести удар.

Однако крошечные fpv-дроны весом всего в несколько фунтов и управляемые дистанционно человеком-оператором, могут подобраться достаточно близко, а также протиснуться в узкие пространства.

При этом большинство FPV-дронов можно заглушить средствами РЭБ, так что некоторые российские подразделения беспилотников перешли на оптоволоконные дроны.

Оптоволоконные дроны не идеальны, отмечает Акс. Во-первых, они сравнительно дороги. Их разматывающиеся провода видны в определенных условиях, что позволяет вражеским беспилотникам отслеживать провода обратно к позициям операторов. Провода также могут запутываться, поэтому эффективное развертывание оптоволоконных беспилотников требует большего, чем обычно, мастерства оператора.

Однако "награда стоит риска", так как увеличивая количество оптоволоконных беспилотников, россияне побеждают две основные защиты Украины от небольших беспилотников: маскировку и глушение, пишет аналитик.

Война дронов

Ранее "Птахи Мадяра" нашли метод против БПЛА на оптоволокне. Подразделение начало использовать мобильную радарную систему для выявления вражеских беспилотников.

Также военные врачи рассказали The Telegraph, что россияне разрабатывают свои беспилотники для того, чтобы калечить, а не убивать. Их БпЛА вызывают сложные ранения, в результате чего военный может иметь в своем теле десятки крошечных кусков осколков, а также получить ожоги и другие формы травм.

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