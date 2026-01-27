Эксперт объяснил, чем особенный российский дрон, который несколько часов кружил над Киевом

Украине для противодействия таким БПЛА нужно создать сплошную систему детекции, считает Храпчинский.

26 января в небе над Киевом летали ударные БПЛА, которые собирали информацию. Об этом рассказал офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире канала Киев 24.

"Это ударный беспилотник. Но он использовался со Starlink, с камерами, которые позволяли ему собирать информацию. Это асимметричный ход со стороны РФ для того, чтобы давить на украинское общество. Что вот, мы долетели до Киева и летаем спокойно", – сказал Храпчинский.

На вопрос, почему тревогу в Киеве объявили уже после того, как местные жители увидели БПЛА в небе над столицей, эксперт объяснил, что это "малозаметная, малоразмерная, нескоростная цель, которая не может быть обнаружена классическими системами радиолокации".

"Более того, здесь давно встает вопрос о поиске решения, которое позволило бы нам обнаруживать такие воздушные цели. Нам нужно создавать сплошную систему обнаружения по всей Украине. Потому что враг будет постоянно искать дыры в нашей ПВО, чтобы обходить на малых высотах, использовать автомобильные дороги для того, чтобы подпадать под шум автомобилей и не быть замеченным", - отметил Храпчинский.

Российские БПЛА: важные новости

Ранее специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что РФ атаковали "Шахедами" стоянку вертолетов недалеко от Кропивницкого. Он отметил, что на видео видно, что дрон наводится в ручном режиме на цель. По словам эксперта, речь идет об использовании врагом "Шахедов" со Starlink.

Позже он сообщил, что "Шахеды" со Starlink начали добираться и до Днепра. По его словам, в отличие от "Молнии", этот БПЛА "топливный" и может летать до 500 километров.

