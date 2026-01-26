Чехия отправила Украине дроны на основе перехваченного российского БПЛА

Новый дрон невозможно глушить благодаря оптическому волокну, и он на треть дешевле других моделей.

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами отправила Украине FPV-дроны на оптоволокне, которые созданы на основе технологий из перехваченных российских БПЛА. Как сообщает издание Idnes, новый чешский беспилотник уже направляется в Украину.

Отмечается, что новый дрон невозможно глушить благодаря оптическому волокну, и он на треть дешевле других моделей. Его назвали "Яном Жижкой" в честь известного чешского полководца.

Чешская компания создала этот дрон на основе российской технологии. Украинские военные передали волонтерам перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", который работает на оптоволокне.

"Это был беспилотник, разработанный Научно-производственным центром "Ушкуйник" в Новгороде. Машина с мистическим названием "Князь Вандал Новгородский" оказалась очень полезной для россиян во время вытеснения украинцев из Курской области. Это пример того, куда зашла война с помощью беспилотников за четыре года", - пишет издание.

В компании разобрали БПЛА и на его основе создали "Яна Жижку". Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, напечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

Россияне модернизируют технику на фронте

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, российские оккупанты могут использовать грузовики ГАЗ-66 с установленной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы прикрыть инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) типа "Земледелие" от атак беспилотников.

Аналитики отмечают, что грузовик, кроме "основного" средства РЭБ, которое используется для защиты ИСДМ "Земледелие", имеет также два модуля на крыше, чтобы бороться с дронами в походном положении. Для защиты кабины используются антидроновые сетки.

