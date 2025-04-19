До сих пор дрон-обманка использовался только для отвлечения внимания украинской ПВО.

Российские оккупанты впервые применили дрон-обманку "Гербера" для нанесения удара по цели, а не просто для отвлечения внимания украинской ПВО. На соответствующее видео, появившееся в Сети, обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко.

БПЛА "Гербера" до сих пор использовался россиянами во время массированных ночных налетов "Шахедов" на украинские города. "Герберы" сделаны из предельно дешевых материалов и потому могут изготовляться в больших количествах, чтобы отвлекать на себя украинские системы ПВО и тем самым дать менее многочисленным "Шахедам" шанс прорваться к цели.

Поскольку "Гербера" сделана максимально примитивно, на нее до сих пор не удавалось поставить ни боевую часть, ни систему наведения на цель. Но теперь россияне, похоже нашли решение.

На появившемся в сети видео показан процесс охоты за украинским зенитно-ракетным комплексом "Бук-М1" посредством именно "Герберы". В ролике видно, как дрон догоняет едущий по дороге ЗРК и ударяется в дорогу в непосредственной близости от машины. При этом показан не только сам удар, наблюдаемый с другого дрона, но и работа оптической системы наведения "Герберы" перед ударом.

На опубликованных кадрах видно, что сам ЗРК успешно поехал дальше после атаки, но он мог получить внутренние повреждения, которые потребуют длительного устранения.

"Это может говорить о недостаточной мощности боевой части, ввиду ограниченных возможностей самого дрона по лишней нагрузке на планер. Как бы там ни было, но как средство поражения, "Гербера", которая изготавливается в режиме нон-стоп из, буквально, подножных материалов, может стать ещё одним массовым ударным средством, как на передовой, так и для террора тыловых городов и сёл", – отмечает Коваленко.

Война в Украине: оружие сторон

Как писал УНИАН, Украина стремительно наращивает производство собственной артиллерии, которая остается важнейшим видом оружия в войне с Россией. Это особенно важно в условиях, когда США могут полностью прекратить поставки своей помощи.

Также мы рассказывали, что российская промышленность поставила российской армии по меньшей мере два новых фронтовых бомбардировщика Су-34. Количество самолетов Су-34, построенных за все годы, оценивается в более чем 150 единиц, а потери, по данным проекта Oryx, с начала войны составили не менее 30 единиц.

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