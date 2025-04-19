Фронтовой бомбардировщик Су-34 является носителем авиабомб с модулями планирования и коррекции (МПК).

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила российской армии по меньшей мере два новых фронтовых бомбардировщика Су-34. Видео с передачей самолетов обнародовала корпорация "Ростех".

По словам россиян, поставленные Су-34 прошли полный цикл заводских испытаний. Они были проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

"Выпуск этого самолета за два года увеличился более чем вдвое", - добавили в государственной корпорации.

Подтвердить или опровергнуть это довольно сложно, ведь последние годы РФ не только не называет точного количества переданных машин, но и ретуширует бортовые номера истребителей и бомбардировщиков.

По словам специалистов, в 2024 году Воздушно-космическим силам РФ передали по меньшей мере десять фронтовых бомбардировщиков Су-34, а всего в течение прошлого года россияне получили 24 боевых самолета.

Количество самолетов Су-34, построенных за все годы, оценивается в более чем 150 единиц. При этом по данным проекта Oryx, с начала войны россияне потеряли не менее 30 бомбардировщиков Су-34.

Отметим также, что потери среди других новых крылатых машин существенно меньше, чем у Су-34. Так, по данным Oryx, во время войны РФ потеряла лишь семь истребителей Су-35С. Количество потерянных или поврежденных Су-30СМ специалисты оценивают в 12 единиц.

Су-34 - справка УНИАН

Су-34 является российским двухместным фронтовым бомбардировщиком, разработанным в ГКБ Сухого.

Самолет построили на базе советского Су-27. Он предназначен осуществлять точные ракетно-бомбовые удары по наземным целям в оперативной и тактической глубине. Существует опциональная возможность поражения воздушных целей с помощью ракет класса "воздух-воздух" Р-27, Р-73 и Р-77.

Су-34 выступает носителем авиабомб с модулями планирования и коррекции (МПК), которые представляют особую опасность для украинских военных и мирного населения.

Дело в том, что это очень дешевое оружие, которое россияне могут изготавливать в большом количестве.

В марте УНИАН писал, что Украина нашла эффективное оружие против КАБов. Впоследствии россияне заявили, что у них появилась новая версия МПК, которая является "нечувствительной" для украинских контрмер.

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