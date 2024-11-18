"Гербера" сделана из дешевых материалов - фанеры и пенопласта - что делает ее стоимость в десятки раз меньше "Шахед" или "Герань".

В Главном управлении разведки Минобороны показали строение российского дрона "Гербера".

Как отмечают в ГУР, Россия собирает эти БПЛА на заводе в городе Елабуга. Дроны "Гербера" могут нести боевую часть (использоваться как камикадзе) и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

"Этот БПЛА имитирует Shahed-136/Герань-2 и массово используется Россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "Гербера" сделана из дешевых материалов - фанеры и пенопласта - что делает ее стоимость в десятки раз меньше "Шахеда" или "Герани".

При этом исследования сбитых образцов показали, что россияне изготавливают эти дроны по китайскому прототипу с использованием завезенных из Китая иностранных компонентов.

Так, отмечается, что помехозащищенная антенна (CRPA) "Герберы" содержит чипы Analog Devices и Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нидерланды).

В универсальном полетном контроллере есть компоненты, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР).

Кроме того, для наведения на цель и ведения воздушной разведки "Гербера" оснащена китайскими камерой и модемом. Двигатель в дроне также китайского производства - компании Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd, которая летом 2024 года попала под санкции США.

Последние ракетные атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, 17 ноября, Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. В целом россияне выпустили 210 воздушных целей - 120 ракет и 90 дронов.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 беспилотника.

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