В Lockheed Martin представили новую ракету для Patriot: Axios узнал детали программы

Ракета должна появиться в 2028 году.

Компания Lockheed Martin представила новейшую ракету для Patriot - PAC-3 Adapted Capability Effector. Издание Axios пишет, что ракета вызвала повышенный интерес в США и Европе, поскольку в этом году было израсходовано большое число ракет для ППО и многие страны, включая Украину, столкнулись с дефицитом этих ракет.

Во время авиасалона в Фарнборо руководитель подразделения противовоздушной и противоракетной обороны компании Lockheed Джейсон Рейнольдс рассказал журналистам издания об этом перехватчике. По его словам, скорость производства и удешевление стоимости выходит на первый план. Даже если для этого "придется урезать некоторые возможности перехватчика". Считается, что новые ракеты будут стоить вдвое дешевле стандартных PAC-3. Он прогнозирует, что этот и подобный перехватчики будут пользоваться высоким спросом еще долгое время.

Ожидается, что PAC-3 ACE будет готов к началу 2028 года. После этого планируется нарастить производство с использованием отдельных линий. Рассматривается и возможность международного производства.

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Новые перехватчики будут предназначены для уничтожения баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов. Более низкая цена при этом предполагает снижение дальности и сложности.

Внешне ракета будет точно такой же, как и PAC-3. Поэтому будет помещаться в тот же контейнер и будет работать в упаковках по 12 штук на пусковой установке M903.

При этом у этой ракеты будет новая головка самонаведения. Производитель для нее еще не был определен, в отличие от PAC-3, которые производит компания Boeing на заводе в Хантсвилле в штате Алабама.

Ракеты Patriot для Украины - последние новости

Напомним, что по данным СМИ, компания Boeing не готова предоставлять третьим странам лицензии на ключевой компонент перехватчиков - головки самонаведения ракет. При этом производство этого узла - довольно длительный процесс.

А американская компания Raytheon, являющаяся производителем ракет PAC-2 GEM-T, подтвердила проведение переговоров об организации выпуска зенитных ракет по лицензии в Украине. Хотя переговоры находятся на начальной стадии.

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