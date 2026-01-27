Белорусские спецслужбы 'засветились' с украинскими ракетами 'Корсар'

Белорусские спецслужбы "Альфа" оказались с украинскими ракетами и бронетехникой, которые Киев не поставлял за пределы страны.

Спецподразделение "Альфа" КГБ Беларуси "неизвестным способом" получило украинские противотанковые ракеты РК-3 "Корсар", говорится в расследовании группы BYPOL.

В видеорасследовании журналисты продемонстрировали фотографии, сделанные сотрудниками КГБ на базе "Альфа" в ноябре 2022 года. На снимках зафиксирован транспортно-пусковой контейнер переносного противотанкового ракетного комплекса РК-3ОФ калибром 107 мм с осколочно-фугасной боевой частью и ударным ядром.

Важно отметить, что Украина не поставляла "Корсар" в Беларусь, а серийное производство этих ракет началось только в 2017 году для украинских войск. Поэтому способ попадания комплекса в белорусские спецслужбы пока неизвестен.

Вероятно, ракета могла оказаться в Беларуси вместе с российскими военными, отступавшими из Киевской области, или "Альфа" КГБ участвовала во вторжении России в Украину в 2022 году.

Это не первый случай: в июле 2024 года белорусские спецподразделения "Витязь" продемонстрировали захваченный украинский бронеавтомобиль "Козак-5". Машина не поставлялась в Беларусь и могла попасть в страну вместе с российскими войсками или подразделениями ЧВК "Вагнер" после их переброски.

По данным Государственной пограничной службы Украины, в первые месяцы полномасштабного вторжения потери или уничтожение "Козак-5" в Киевской области среди пограничников не зафиксировано.

Что известно о ракетах "Корсар"

РК-3 "Корсар" – украинский переносной противотанковый ракетный комплекс калибра 107 мм со осколочно-фугасной боевой частью и ударным ядром. Серийно производится с 2017 года и предназначен для поражения бронированной техники и укреплений. Украина не поставляла его за границу.

Ранее Россия заявила о разработке новой ракеты для противотанкового комплекса "Корнет", которая очень напоминает ракету к украинскому ПТРК "Корсар".

