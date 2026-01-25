У белого шпица Лукашенко больше прав: Зеленский рассказал, как РФ использует Беларусь

По его словам, операторы российских реактивных "Шахедов" работают по Украине в том числе с территории Беларуси.

Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками", а операторы российских реактивных "Шахедов" работают по Украине в том числе с территории Беларуси.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше", - сказал он.

"Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками". Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе", - подчеркнул президент.

Именно поэтому, как отметил Зеленский, для Европы важно не потерять ни один из народов, живущих свободой.

"Именно поэтому для Европы критически важно не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу", - добавил глава государства.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Украина может рассматривать членство в создаваемом президентом США "Совете мира" только после завершения войны.

Он, в частности, еще раз подтвердил, что Украина получила приглашение от Трампа присоединиться к "Совету мира". И добавил, что о нем частично упоминается в "плане из 20 пунктов", который Украина прорабатывала вместе с США. По словам президента, "Совет мира" должен стать органом, который будет участвовать в надзоре за прекращением огня.

"Но для нас понятно, что мы сможем там быть, когда война закончится. С Россией мы сейчас враги. Беларусь – союзник России, вместе с ними мы не можем быть. И это уже в пакете, в плане из 20 пунктов. Думаю, все это, с мониторинговой миссией, будет работать, когда война закончится – именно для нас", – сказал Зеленский.

