Новая российская ракета имеет индекс 9М134 и разрабатывается тульским "КБ приборостроения".

Россия заявили о разработке новой ракеты для противотанкового комплекса "Корнет", которая очень напоминает ракету к украинскому ПТРК "Корсар", пишет Defence Express.

Отмечается, что российская ракета имеет индекс 9М134 и разрабатывается тульским "КБ приборостроения". Ее главная особенность - значительно меньший вес, назначение - поражение "среднебронированной, легкобронированной и небронированной техники".

"Отметим, что эта российская разработка на первый взгляд напоминает украинских "Корсар", который также является более легкой ракетой для поражения менее бронированных целей", - говорится в публикации. Видео дня

При этом указывается, что РФ несколько развила украинскую разработку: "В частности, для этой новой ракеты задекларирован вес 6,2 кг вместе с контейнером, а калибр уменьшен до 82-мм. Бронепробивание же составляет 250 мм по динамической защите. Этого уже недостаточно для поражения танка в лобной проекции, но более чем достаточно для противодействия БМП, БТР и MRAP".

Также в Defence Express сделали вывод, что легкая 9М134 к российскому ПТРК "Корнет" является лишь попыткой "зацепиться" при новых условиях поля боя.

Напомним, ранее в России заявили, что создали новый БПЛА "Буря-20", который предназначен для запуска FPV-дронов. Заявлялось, что дрон уже прошел испытание на полигоне, и якобы уже стартовало мелкосерийное производство для проведения дальнейших тестирований.

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