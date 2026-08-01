1500 км от границы: в Уфе после атаки дронов пылает НПЗ (видео)

Прилетов могло быть несколько, над заводом поднимаются два столба черного дыма.

Этой ночью дроны массированно атаковали Уфу в Башкортостане, за 1500 километров от границы с Украиной. В городе после атаки вспыхнул пожар на одном из нефтеперерабатывающих заводов, в сети пишут о нескольких точках прилета.

Так, местные жители сообщали о летящих беспилотниках и взрывах, об опасности БПЛА в Башкортостане предупреждали мониторинговые каналы.

Позже глава республики заявил об отражении атаки БПЛА на Уфу и "задымлении" на территории промзоны из-за упавших обломков.

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"Отразили очередную атаку БПЛА на Уфу. Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление. Все службы на месте, оперативно ликвидируют последствия. Погибших и пострадавших нет", – написал он.

В Уфе расположены три нефтеперерабатывающих завода, Тг-канал Astra установил, что под атакой оказался "Башнефть-Уфанефтехим". При этом прилетов могло быть несколько, над заводом поднимаются два столба черного дыма.

"Башнефть-Уфанефтехим" – нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Северной промзоне Уфы и входящий в группу "Башнефть". Предприятие перерабатывает до 8,2 млн тонн нефти в год, выпускает моторные топлива, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды.

В Уфе находятся три мощных нефтеперерабатывающих завода, расположенные фактически вплотную друг к другу: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл", "Башнефть-УНПЗ". Они образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс – один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 млн тонн сырья в год.

Удары ВСУ по России

Кремль все активнее пытается помешать россиянам публиковать в соцсетях видеозаписи разрушений после атак украинских дронов - за последние месяцы ограничения на съемку ударов были введены примерно в двух третях регионов России.

Российские власти заявляют, что распространение видеозаписей атак в интернете позволяет Украине оценить ущерб и точно определить вероятное местоположение российских систем ПВО. Критики утверждают, что запрет – это попытка Кремля сохранить лицо, призванная поддерживать иллюзию того, что война оказывает минимальное влияние на жизнь обычных россиян.

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