ВСУ ответили на слухи о захвате Орехово-Васильевки в Донецкой области

Информация о захвате села не соответствует действительности, заявили военные.

В группировке войск "Восток" опровергли информацию о том, что село Орехово-Василевка Донецкой области якобы находится под контролем россиян.

"На днях некоторые украинские информационные ресурсы распространили недостоверную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Васильевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", - заверили военные.

В сообщении говорится, что "украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занятые позиции".

"Военнослужащие 30 ОМБр отражают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск. Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждения о полной оккупации населенного пункта являются преждевременными и некорректными", - отметили там.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, согласно карте DeepState за прошедшие сутки РФ продвинулась в направлении Краматорска, а именно в районе Орехово-Васильевки, а также в самом населенном пункте, расположенном к северу от Часового Яра.

Также стало известно, что россияне отошли с некоторых позиций в Херсонской области из-за активных действий Сил обороны. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, враг отступил с острова Алексеевский. Он также подчеркнул, что с Херсонского направления россияне перебрасывают подразделения на Ореховское.

Кроме того, мы писали, что РФ прорывается на новых участках границы, в частности на Южно-Слобожанском направлении. Как рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "ГАРТ" Александр Даниленко, враг всю прошлую неделю продолжал штурмовые действия, с нескольких направлений пытался прорвать позиции бригады на границе, привлекая для этого большие силы. Он добавил, что пока удается успешно отражать атаки врага.

